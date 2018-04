SERENA GRANDI/ Le violenze subite dal prete quando avevo 8 anni mi fanno ancora male (Domenica Live)

Serena Grandi: l'attrice de La Grande Bellezza ospite di Barbara D'Urso. Negli ultimi giorni hanno fatto discutere alcune sue dichiarazioni, alcune delle quali pronunciate a Domenica Live.

Serena Grandi e il figlio Edoardo Ercole a Domenica Live

Serena Grandi torna a Domenica Live in qualità di ospite. Una grande amica di Barbara D'Urso e del pubblico di Canale 5 torna a confidarsi con la regina della domenica pomeriggio (ma anche del resto della settimana) con dichiarazioni come sempre dirompenti. Un esempio? Pochi giorni fa l'attrice è stata intervistata da Peter Gomez nel programma "La confessione" in onda sul Nove di Discovery Italia. In quest'occasione, Serena Grandi è tornata al 2003, quando venne messa agli arresti domiciliari per un presunto caso di droga e poi risarcita con 60mila euro per ingiusta detenzione:"Il caso di droga in cui sono stata invischiata? Ci voleva un nome importante. Sono le stronzate degli anni '80, oggi non va nemmeno di moda. Chi non ha fatto uso di cocaina?". La Grandi ha aggiunto:" A che ora sono arrivate le forze dell'ordine? All'alba, me li sono trovati in borghese in camera da letto e gli ho dato le chiavi della cassaforte. Credevo fossero banditi invece erano poliziotti in cerca di droga. 'Ha cocaina in casa?', chiedono. 'No, ma se volete ho dei bei tortellini dalla Romagna'", rispose".

LA CONFESSIONE SHOCK DALLA D'URSO

Ma attenzione anche a quello che Serena Grandi potrebbe raccontare anche a Barbara D'Urso. Nel corso della sua ultima partecipazione a Domenica Live, infatti, l'attrice parlò di un tema molto delicato, raccontando di aver subito una "violenza" da un prete quando aveva soltanto otto anni. Alla fine dalle sue parole è emerso un quadro grave ma leggermente diverso: "Io e una mia amichetta, quando dovevamo far la cresima, eravamo terrorizzate per questo prete. Avevo 8 anni e andavo al catechismo. Lui ci chiamava, ci stringeva e ci faceva baciare. Poi ci stringeva da dietro... Ho saputo da mia madre, a cui poi lo dissi quando avevo 30 anni, che è stato cacciato. Io non l'ho mai dimenticato e mi fa molto male". In studio ci sarà spazio per altre rivelazioni shock nella puntata di oggi di Domenica Live?

SERENA GRANDI: IL COMPLEANNO E GLI AUGURI DEL COMPAGNO

In ogni caso Serena Grandi sta vivendo un momento molto bello dal punto di vista personale. A dimostrazione di quanto la Miranda di Tinto Brass sia di casa a Domenica Live sottolineiamo pure il fatto che la Grandi proprio insieme a Barbara D'Urso abbia festeggiato il suo 60esimo compleanno. In studio, inoltre, la Grandi ha ricevuto una bellissima sorpresa: l'ingresso del compagno (con tanto di omaggio floreale) con cui non si sentiva da tempo. A conferma del fatto che Serena abbia iniziato un vero e proprio percorso di rinascita, iniziato forse con l'esperienza nella casa del Grande Fratello Vip (come dimenticare la rissa sfiorata con Corinne Clery), anche l'operazione di addominoplastica dalla quale la Grandi ha ottenuto una riduzione del seno oltre che dei fianchi e del punto vita. "Mi sento come una crisalide da cui sta uscendo una farfalla", ha detto la sempre bellissima Serena Grandi.

