SUPERMAN II/ Su Italia 1 il film con Christopher Reeve e Gene Hackman (oggi, 8 aprile 2018)

Superman II, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 8 aprile 2018. Nel cast: Christopher Reeve e Gene Hackman, alla regia Richard Lester. La trama del film nel dettaglio.

08 aprile 2018 Cinzia Costa

Il film nel primo pomeriggio di Italia 1

NEL CAST CHRISTOPHER REEVE

Il film Superman II va in onda su Italia 1 oggi, domenica 8 aprile 2018, alle ore 14.00. Una pellicola datata 1980 diretta da Richard Lester e che vede come attore principale Christopher Reeve. La pellicola prodotta nel Regno Unito è ascrivibile al genere d'avventura con connotazioni fantascientifiche, essa si basa su un soggetto scritto dal bravo e famoso scrittore Mario Puzo. La pellicola prodotta dalla Warner Bros, vede oltre Reeve come attore principale Gene Hackman. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

SUPERMAN II, LA TRAMA DEL FILM

Il film vede il suo avvio a Parigi, nella capitale francese un gruppo di terroristi si è asserragliato all'interno della Torre Eiffel insieme ad una bomba all'idrogeno che potrebbe far scomparire l'intera città francese dalle cartine geografiche. La bomba era stata conservata nell'ascensore della torre, le forze dell'ordine francesi intervenendo in maniera inopinata fanno precipitare però il dispositivo nel vuoto innescando di fatto l'ordigno, Superman riesce però a scongiurare la distruzione della città lanciando l'ascensore nello spazio siderale. L'esplosione che ne consegue porta purtroppo alla liberazione del generale Zod e di due suoi amici detenuti nello spazio dopo i crimini di cui si erano macchiati. Toccherà il supereroe americano riuscire a rendere inoffensivi non solo i tre kryptoniani ma anche il malvagio Luthor, quest'ultimo era riuscito infatti a fuggire dal carcere dove era detenuto per aver cercato via effettuare un massacro. Come se non bastassero i problemi con i quattro criminali, il supereroe a causa di un banale incidente domestico scopre il suo ruolo dinanzi alla bella e conturbante Lois Lane. Nonostante il fatto che Kent si sia dichiarato alla sua amata, Superman deve intervenire per salvare il pianeta, ci riesce grazie non solo ai suoi poteri ma anche con la sua astuzia, una peculiarità con cui fa cadere tra i malvagi kryptoniani in un crepaccio. Il finale del film è dedicato al termine della storia d'amore tra Lois e Clark, la donna capisce che non può competere nonostante il suo amore con la forza di colui che è uno degli uomini più potenti dell'intero pianeta, e che vede la sua vita come una vera e propria missione volta a sconfiggere il crimine organizzato.

