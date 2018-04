Sandra Milo a Domenica Live / 85 anni di successi: dall’amore con Federico Fellini alle ragazze di oggi

Sandra Milo ospite a Domenica Live, da Barbara d'Urso racconterà 85 anni di successi: dall’amore per Federico Fellini alle ragazze di oggi che non sanno come si ama...

08 aprile 2018 Valentina Gambino

Sandra Milo lo scorso 11 marzo ha festeggiato 85 anni. Questo pomeriggio, ospite di Domenica Live da Barbara d'Urso, l'attrice avrà modo insieme alla ruspante conduttrice napoletana di ripercorrere ancora una volta la sua strepitosa carriera costellata di tantissime soddisfazioni. Da più di un anno è in tour con lo spettacolo 100 mq, per la regia di Siddartha Prestinari e l'8 marzo è stata anche incoronata dal Sindacato nazionale giornalisti cinematografici Italia "Protagonista e migliore attrice dell’anno tra i documentari sul Cinema". In mezzo a Gina Lollobrigida e Sophia Loren, all'epoca c'era anche lei, formosa e allegra come non mai che sprizzava ironia da tutti i pori nonostante un passato difficile. Federico Fellini se ne innamora e la convince a lavorare con lui per il suo 8 ½ - film che si aggiudicherà l’Oscar - con Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, Anouk Aimée, e per il successivo Giulietta degli spiriti, “Rappresenterai il sesso, la bellezza e l’ossessione del peccato nel mio nuovo film. E sarai la più affascinante di tutte”, le diceva il regista.

Di recente, Sandrocchia (proprio come la chiamava Federico Fellini), intervistata per l'ANSA ha raccontato l'amore ai tempi nostri e le paure degli uomini: "La donna è cambiata molto in questo suo cammino verso l'emancipazione e un po' mi dispiace perché ha perso molti dei suoi valori fondamentali, come la dolcezza, la capacità di comprensione e quella di essere pronta al perdono. In questa corsa ha dimenticato queste cose che sono fondamentali per il maschio. E il partner oggi non si ritrova più con questo tipo di donna, ne ha paura". Sandra Milo poi, ha affermato che amare le donne in questo periodo storico, diventa difficoltoso: “Spero solo che, prima o poi, si arriverà a un equilibrio, quando la donna capirà che deve venire a patti con il suo compagno". "Tutto questo - ribadisce l’attrice - è alla fine una cosa contro di lei perché diventa difficile amarla. Lei vuole l'amore, ma non sa come arrivarci. Vorrei tanto parlare alle ragazze e spiegare loro cos'è l'amore”. Vedremo quali grandi sorprese le riserverà oggi Barbara d’Urso durante la nuova puntata di Domenica Live.

