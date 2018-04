THE BOURNE IDENTITY/ Su Rete 4 il film con Matt Damon e Chris Cooper (oggi, 8 aprile 2018)

The Bourne Identity, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 8 aprile 2018. Nel cast: Matt Damon, Chris Cooper e Clive Owen, alla regia Doug Liman. La trama del film nel dettaglio.

08 aprile 2018 Cinzia Costa

il film di spionaggio in prima serata su Rete 4

MATT DEMON NEL CAST

The Bourne Identity, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 8 aprile 2018 alle ore 21.15. La pellicola, di genere azione-spionaggio, è uscita nel 2002, la regia è di Doug Liman, i protagonisti sono Matt Damon, Chris Cooper, Clive Owen e Franka Potente. La storia è tratta da un racconto dello scrittore newyorkesei Robert Ludlum intitolato "Un nome senza volto". Per realizzare il film si sono spesi intorno ai 60 milioni di dollari ma gli incassi hanno superato ogni ospettativa, si parla infatti di un introito a livello mondiale di circa 215 milioni di dollari. Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

THE BOURNE IDENTITY, LA TRAMA DEL FILM DI SPIONAGGIO

Un giovane viene recuperato nelle acque del Mediterraneo dal peschereccio di Giancarlo. Questi si accorge che il ragazzo ha la schiena piena di proiettili e sotto la cute ha un minuscolo proiettore laser su cui è riportato il codice di un conto corrente. Il pescatore vuole scoprire l'identità del giovane e attraverso il suo conto bancario, arriva ad una cassetta di sicurezza contenente passaporti falsi, una pistola, una somma di danaro e una patente a nome di Jason Bourne che riporta un indirizzo della capitale francese. Bourne è un killer sfuggito alla polizia svizzera che durante la fuga incontra Marie, una tedesca che lo aiuta ad arrivare a Parigi. Alexander Conklin, il capo di una squadra della CIA detta Treadstone con cui Bourne aveva collaborato, teme che l'uomo possa compromettere la sua attività segreta, manda dei sicari ad ucciderlo. Uno di loro si chiama Castel e quando perde la lotta con Bourne, preferisce suicidarsi piuttosto che svelare informazioni segrete. Nel frattempo Conklin vuole assassinare un ex-autocrate africano, Nykwana Wombosi, che si trova a Parigi in esilio, questi minaccia di rendere noti i rapporti della Cia con il continente africano se non verrà aiutato a riprendere il comando del suo paese. Wombosi morirà in seguito per mano del "professore", il sicario mandato da Conklin. Bourne viene a sapere della morte del dittatore africano e che questi aveva recentemente denunciato un attentato alla sua persona, fallito grazie all'intervento di una delle sue guardie che era riuscito a colpire il killer prima che si buttasse nel mare. Bourne intuisce che era proprio lui l'attentatore, risale alla sua identità e scopre di essere un sicario di Treadstone. Intenzionato a vivere una nuova vita insieme a Marie, i due si nascondono nel casolare disabitato di Eamon, un amico di Marie. Accade invece che per le feste di natale Eamon torna alla sua casa di campagna insieme ai suoi figli. Il mattino seguente Jason scopre che il "Professore", il sicario di Conklin, si aggira intorno alla casa, quindi mette al sicuro in cantina Marie, i bambini e il loro padre Eamon, poi si arma di fucile, va a cercare il killer, lo trova e lo ammazza. Al suo ritorno scopre che Eamon e i ragazzi stanno andando via e chiede a Marie di unirsi a loro e di nascondersi in un posto più sicuro. A questo punto Jason chiede di incontrare Conklin, questi non si presenta da solo ma arriva scortato dai suoi uomini. Jason se ne accorge in tempo e, invece di andare all'appuntamento, posiziona un dispositivo in grado di indicare la strada percorsa dal furgone di Conklin. Grazie a questa sua astuzia, raggiunge la sede di Treadstone e incontra finalmente Conklin, mentre discutono, nella mente di Jason affiorano ricordi molto chiari, non aveva ammazzato Wombosi perché aveva provato pietà per lui, la missione quindi non era fallita e la cosa scatena la collera di Conklin. Bourne rinuncia ad uccidere Conklin e lascia sano e salvo la sede di Treadstone. A distanza di tempo, gli alti funzionari della CIA ritengono che tutto è accaduto perché Conklin è ormai un uomo in preda alla follia e ordinano il suo assassinio. Finalmente libero, Jason raggiunge Marie in Grecia.

© Riproduzione Riservata.