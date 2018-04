Terminator 6 a novembre 2019/ Slitta l’uscita del nuovo film di Arnold Schwarzenegger e James Cameron

Terminator torna a novembre 2019

I moltissimi fan della saga cinematografica Terminator, dovranno attendere ancora un po’ per il prossimo capitolo. Inizialmente previsto per luglio 2019, quindi fra poco più di un anno, il sesto episodio della saga robotica è stato posticipato di sei mesi, precisamente al 22 novembre dello stesso anno. A renderlo noto sono i colleghi di The Wrap, che sottolineano appunto il fatto che per rivedere Arnold Schwarzenegger nei panni del famoso T-800, bisognerà attendere ancora 19 mesi. L’annuncio del nuovo capitolo era stato dato dall’ex governatore della California in persona, sottolineando che a giugno sarebbero dovute iniziare le riprese sotto la regia di Tim Miller (che è anche il regista di Deadpool), con la supervisione del leggendario James Cameron. A questo punto resta da capire se anche le date di inizio riprese slitteranno, o comunque rimarranno tali.

CI SARA' ANCHE LINDA HAMILTON E UNA NEW ENTRY

Il sesto capitolo della saga dovrebbe chiamarsi semplicemente Terminator 3, e dovrebbe appunto rivedere il ritorno di James Cameron, che aveva già diretto il secondo episodio, quello del 1991, che vinse anche un premio oscar per gli effetti speciali. Il film sarà un sequel del mitologico secondo episodio, quello che ancora oggi resta il più apprezzato non soltanto dai fan, ma anche dalla critica. Nel cast ci sarà il ritorno di Linda Hamilton, che nel film recita la parte di Sarah Connor, la mamma del ragazzo prescelto per salvare l’umanità dalla furia robotica. La novità riguarda invece Mackenzie Davis, 31enne attrice, che avrà un ruolo molto importante all’interno della storia. A questo punto non ci resta che attendere nuove news su questo nuovo capitolo di Terminator.

