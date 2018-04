Uomini e Donne/ Anticipazioni, Mariano Catanzaro e Eleonora: la svolta che non convince (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Mariano Catanzaro è cambiato con l'arrivo di Eleonora? La svolta del tronista non convince il pubblico

08 aprile 2018 Anna Montesano

Mariano Catanzaro, Uomini e donne

Proseguono le conoscenze di Mariano Catanzaro a Uomini e Donne in un percorso che continua a scatenare grosse critiche. L'oggi tronista si è disstinto nelle precedenti edizioni come corteggiatore soprattutto per "l'enfasi" messa nel cercare di conquistare le troniste, oltre per il suo modo di fare che spesso ha scatenato l'ilarità dello studio e del pubblico a casa. E se da corteggiatore questo comportamento è piaciuto e ha divertito, da tronista non ha lo stesso effetto. Anzi, Mariano, che finora ha baciato tutte le corteggiatrici e si è spesso comportato ugualmente con tutte, per molti "ha stancato" e "è in studio solo per giocare e non per trovare l'amore". Secondo molti è proprio per questo che con la nuova arrivata, Eleonora, Mariano ha cambiato totalmente atteggiamento.

Mariano e il non bacio con Eleonora: una mossa per il pubblico?

Per lei nessun bacio alla prima esterna, nessuna 'mossa del giaguaro', ma solo una conoscenza fatta di chiacchiere e apprezzamenti. Se n'è accorta anche Valentina Pivati, che in studio si è risentita di questo comportamento di Mariano Catanzaro, sottolineando come la nuova rivale non sia di certo migliore rispetto a sé o all'altra rivale, Roberta De Grazia, come lei baciata alla prima esterna. Ma i sospetti del pubblico saranno veri o Mariano ha davvero un interesse differente per la bella Eleonora? Il web rimane scettico, come dimostra questa critica social: "Mariano con i suoi kiss e le mosse del giaguaro ha stancato. Nessun trasporto per nessuna. Tutto uguale. Ha ragione Valentina quando dice che con l'ultima ragazza che è arrivata, Eleonora si comporta diversamente solo per il pubblico".

