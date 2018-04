Uomini e Donne/ Ida Platano pronta a chiudere con Riccardo? "Non mi sento più me stessa con lui" (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over. La storia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri è destinata a finire? La dama allarma con le ultime dichiarazioni

08 aprile 2018 Anna Montesano

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, Uomini e Donne

La storia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri continua a tenere il pubblico di Uomini e Donne con il fiato sospeso. La conoscenza continua tra alti e bassi, e spesso lo studio è location delle lacrime della dama che seguono le liti tra i due. Questo anche nel corso dell'ultima puntata che li ha visti protagonisti, che si è però concluso con Riccardo che l'ha raggiunta dietro le quinte e qui l'ha baciata con passione. I due si sono riappacificati e hanno poi fatto ritorno in studio insieme. Eppure le cose tra i due potrebbero non finire per il meglio. Lo svela proprio Ida, nell'intervista che è possibile leggere nel nuovo numero di Uomini e Donne Magazine, dove racconta come si è evoluta la loro conoscenza. "All'inizio non mi piaceva così tanto. Appena arrivata ho iniziato la conoscenza sia di Sossio che di Riccardo. Poi ho deciso di approfondire il rapporto solo con Riccardo: lui mi è sembrato molto interessato e coinvolto e si è anche esposto con parola d'amore".

Ida Platano ammette: "Al mio fianco voglio un guerriero"

È però a questo punto che Ida Platano esprime le sue titubanze su Riccardo: "Ora però penso che abbia perso l'interesse nei miei confronti. Gli ho chiesto più volte di essere chiaro, basta che me lo dica. Non siamo più bambini". Ida, anzi, ammette di non sentirsi più se stessa al suo fianco: "Vorrebbe imporsi, vorrebbe che facessi quello che desidera. È troppo sicuro di se, ha un carattere forte. Io vicino a lui divento debole". Sono infatti altre le qualità e le caratteristiche che cerca in un uomo: "Deve saper lottare nella vita come ho fatto io. Cerco un guerriero. - ammette la dama del Trono Over, che aggiunge - Deve sopportare i miei difetti e sapersi rimboccare le maniche in caso di bisogno. C'è stato un periodo della mia vita in cui mi sono trovata anche a fare due lavori. Oggi ho una casa e una mia attività e devo ringraziare solo me stessa". Infine, qualità più importante: "L'uomo che mi starà accanto deve essere anche in grado di vivere la mia realtà di madre".

