VACANCY/ Su Rai 4 il film con Kate Beckinsale e Luke Cunningham Wilson (oggi, 8 aprile 2018)

Vacancy, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 8 aprile 2018. Nel cast: Kate Beckinsale, Luke Cunningham Wilson e Ethan Embry, alla regia Nimród Antal. La trama del film nel dettaglio.

08 aprile 2018 Cinzia Costa

il film thriller in seconda serata su Rai 4

NEL CAST KATE BECKINSALE

Vacancy, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 8 aprile 2018 alle ore 21.05. Una pellicola di genere thriller che è stata prodotta negli Stati Uniti nel 2007 per la regia di Nimród Antal. Il personaggio femminile è stata interpretata dall'attrice britannica Kate Beckinsale, il protagonista maschile invece è stato interpretato dall'attore statunitense Luke Cunningham Wilson. A completare il cast ci sono Ethan Embry e Frank Whaley. Nel 2001 Kate Beckinsale è stata la protagonista del film "Pearl Harbor", una pellicola di genere azione, guerra e storica che ha meritato l'Oscar per il "Miglior montaggio sonoro" e una serie di nomination non soltanto al "premio Oscar" ma anche al prestigioso "Golden Globe". Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

VACANCY, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Durante il loro viaggio di nozze in auto i coniugi Fox sono costretti a fermarsi per un guasto al motore. David e la sua dolce Amy si ritrovano a percorrere a piedi una stradina di montagna in un luogo isolato e parecchio distante da primo centro abitato. E' ormai notte fonda e la coppia è in cerca di una pensione che possa offrire loro una camera per riposarsi e dormire qualche ora. L'indomani avrebbero provveduto a trovare un'officina meccanica disposta a riparare la loro auto. Raggiungono un alberghetto molto isolato che fortunatamente dispone di una camera libera, il luogo è molto tetro, anche il direttore che li accoglie alla reception non sembra una persona di cui fidarsi, nonostante si sforzasse di sembrare gentile e disponibile. David e la moglie entrano nella camera e subito avvertono dei rumori fastidiosi che sembrano venire dalla stanza vicina. Parlando con il direttore del motel, gli sposi vengono a sapere di essere gli unici ospiti della struttura, a questo punto la preoccupazione iniziale si trasforma in paura vera e propria. In camera notano delle videocassette accanto alla televisione e, prima di andare a letto, Amy e David decidono di sceglierne una e guardarla per rilassarsi un poco. Dalle prime immagini che appaiono sullo schermo, i due si accorgono che si tratta di un film di genere horror, è una ripresa amatoriale che mostra un gruppo di uomini, irriconoscibili perché hanno il viso coperto, intento ad uccidere delle persone con ferocia e in maniera veramente disumana. A quel punto Amy e David sono solo molto impressionati ma quando si accorgono che il film è stato girato proprio nella camera in cui si trovano loro, rimangono entrambi inorriditi. Come se non bastasse scoprono che la stanza è piena di telecamere nascoste, quindi si rendono conto di essere in pericolo e che probabilmente sarebbero stati uccisi così con la stessa spietatezza riservata alle povere vittime che avevano appena visto nella videocassetta. Per poter salvare le loro vite, David e la moglie trovano la forza di reagire, quindi riescono ad avvertire la polizia e a nascondersi nel seminterrato del motel, in attesa che arrivino gli agenti. Il primo poliziotto giunge sul posto, entra nell'albergo ma viene ucciso dal proprietario della struttura. La coppia di sposi entra a sua volta nel motel e anche David viene colpito da un'arma da fuoco. Amy è sconvolta ma riesce a mantenere il sangue freddo e ad uccidere il direttore del motel. Prima di fuggire, Amy e David informano la polizia di quanto è successo.

