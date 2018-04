Veronica Maya/ La conduttrice festeggia il 20mo anniversario di Dolce & Salato (Domenica In)

Veronica Maya, la conduttrice festeggia il ventesimo anniversario di Dolce & Salato. Il prossimo 11 aprile darà vita ad un Open Day a Maddaloni in provincia di Caserta. (Domenica In)

Veronica Maya, Domenica In

Veronica Maya è pronta a festeggiare il ventesimo anniversario di Dolce & Salato, che il prossimo 11 aprile 2018 darà vita ad un Open Day a Maddaloni, in provincia di Caserta. La Maya non sarà l'unica super ospite ad intervenire per il grande evento promosso dalla scuola di formazione professionale, ma sarà al fianco di nomi importanti del settore. Come il medico e nutrizionista Giorgio Calabrese, l'assessore Chiara Marciani di Formazione e Pari Opportunità della regione Campania e molti altri ancora. Questo pomeriggio, 8 aprile 2018, vedremo invece Veronica Maya al fianco del marito Marco Moraci nella nuova puntata di Domenica In. La coppia si sottoporrà all'ormai storico gioco delle affinità, in cui dovranno rispondere alle domande dello psicologo Ruggero Andrisano e mettere alla prova la loro sintonia romantica. Riusciranno a superare il test? Il rapporto fra la Maya e il consorte è visto da molti ammiratori come una parentesi d'oro nel loro rapporto. Un sogno che ha alimentato le fantasie di chi, nel corso della loro unione nella location tropicale dei Caraibi, hanno visto nella loro coppia un modello d'amore.

UNA CENA DI GALA

Veronica Maya si è lasciata alle spalle una cena di gala da fare invidia a molti. Un venerdì sera che di certo non dimenticherà mai, soprattutto per la splendida location del Palazzo Reale di Napoli in cui si è svolto l'incontro con i commensali. Una tavolata interminabile e atmosfere soft, per una tavola decorqata con semplici candele e fiori al centro. Il tutto rigorosamente bianco, ovviamente, come dimostra una foto che la Maya ha voluto condividere con i fan su Instagram. Il look che la conduttrice ha scelto per il grande evento riguarda innanzitutto una rigorosa cotonatura ed una chioma ondulata che ha messo in risalto ancora di più il suo viso. Un 'fascino infinito', come ha sottolineato un fan nei commenti sui social ed in grado di far sognare tutti gli ammiratori. Una scelta di certo molto diversa da quella adottata nelle recenti festività pasquali, dove abbiamo visto la showgirl in vesti più casalinghe e da mamma, ma sempre con quel pizzico di fashion che la contraddistingue.

