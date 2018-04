Vincitore e eliminati Amici serale 2018/ Pagelle prima puntata: Matteo incredulo dopo la vittoria

Le pagelle della prima puntata di Amici Serale 2018. Matteo è il vincitore, diversi concorrenti sono stati eliminati nella prima puntata. Alessandra Celentano protagonista.

Amici 17 Serale

La prima puntata del serale di Amici 17 ha regalato grandi emozioni, ospiti di prestigio ed esibizioni piuttosto interessanti. Matteo è il talento che si è aggiudicato la prima puntata, assicurandosi un posto nella puntata della prossima settimana. Il cantante del team blu è il vincitore, ha portato a casa il trofeo dopo aver sconfitto Einar e Biondo, con i quali si era confrontato nella fase finale. La scelta su chi portare alla seconda puntata e su chi eliminare, invece, spetta ai giudici. Solo Filippo, il ballerino, non riesce a raggiungere il numero minimo di voti per ottenere il pass. La sua avventura nel talent show di Canale 5 finisce al primo step. Durante la serata grande spazio agli ospiti convocati in studio da Maria De Filippi. Spicca su tutti una spumeggiante Laura Pausini, che ha cantato sia coi ragazzi sia da sola per promuovere il suo tour mondiale. Poi un discorso di incoraggiamenti agli studenti: "Deve battervi il cuore. Sentite il mio. Io devo cantare per sfogarmi".

Matteo il vincitore della prima puntata: "Non ci credo"

Era convinto di non poter superare nemmeno la prima fase di questa prima puntata di Amici 2018, invece ha conquistato il trofeo, aggiudicandosi con stupore il pass per la settimana prossima. Il concorrente è stato il primo ad assaporare il gusto della vittoria in questa nuova edizione di Amici. Al momento dell'annuncio è rimasto impietrito: "Non ci posso credere, ero convinto di essere fermato già alla prima fase. Non sto ancora realizzando". Il cantante della squadra Blu ha fatto il pieno di consensi sul web e in particolare sui social network, dove si susseguono tanti complimenti per la sua performance nel serale: "La dimostrazione che devi crederci. Crederci sempre. Alla fine Matteo ha la voce più calda, riconoscibile e versatile. Non è perfetto ma emoziona.". E poi si legge ancora: "É la prima volta che vedo premiare il talento! Per fortuna c'è la commissione esterna!!". Insomma, tutti o quasi, sono d'accordo sulla vittoria di Matteo.

Laura Pausini coi ragazzi di Amici

La nuova avventura di Amici 2018 è partita con il piede giusto, con una sfida entusiasmante tra la squadra bianca e la squadra blu. Tra i grandi volti protagonisti della puntata d'esordio c'è sicuramente quello di Laura Pausini, che ha partecipato attivamente alla prima fase del serale, che prevedeva una prova corale per entrambe le squadre. La squadra bianca parte con Vivimi, cantandola al fianco della nostra super Laura. Dopo il brano, Maria De Filippi legge i nomi dei concorrenti ammessi alla fase due, ovvero Valentina, Emma, Luca, Zic, Irama. Daniele invece subisce lo stop di Garrison, che ha definito "sciatta" la sua performance. Anche Filippo viene respinto dopo il no della Celentano. La Pausini torna sul palco per cantare coi ragazzi della squadra blu. Il brano è Resta in Ascolto, la cantante si prende le luci dei riflettori ma salva la squadra. Ad eccezioni di Sephora, bocciata da Garrison. Seguono tante scintille tra la concorrente e l'insegnante.

Amici 17:Lo show di Alessandra Celentano e le polemiche

L'insegnante Alessandra Celentano non le ha di certo mandate a dire ai suoi ragazzi durante la trasmissione. Scintille continue con le sue allieve, cominciando da Valentina Verdecchi, che si è misurata in un tango complicatissimo. La sua soddisfazione di fine prova viene letteralmente stravolta dal duro commento della Celentano: "Di certo non c'è paragone con Anbeta, è solo per far capire cosa è saper ballare e cosa non saper ballare. Io non ho visto la ballerina ma la parodia di una ballerina. La volontà spesso non basta e farla dall'inizio alla fine non vuol dire danza". La Celentano mette nel mirino anche la ballerina della squadra Blu, Lauren, che a suo dire non avrebbe i requisiti necessari dal punto di vista fisico. Affermazioni che hanno fatto scatenare conduttrice, pubblico e Heater Parisi: "Sei sempre polemica, non sei credibile! Lauren è bona così com'è!". Anche la De Filippi non è contenta delle parole di Alessandra: "Così hai messo la ragazza in imbarazzo".

