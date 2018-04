Al Bano e Loredana Lecciso/ Telefonata in diretta tv: "Ormai ci siamo lasciati. Romina? Non è colpevole"

Al Bano e Loredana Lecciso sono intervenuti telefonicamente a Storie Italiane e l'argomento è ancora la fuga da Cellino della donna e l'intromissione di Romina Power

09 aprile 2018 - agg. 09 aprile 2018, 11.08 Hedda Hopper

Al Bano e Romina Power

Sembrava un lunedì tranquillo e privo di scossoni ma proprio quando Storie Italiane inizia a trattare il tema del giorno, Al bano e Romina (per cambiare!), ecco che è successo di tutti. Gli opinionisti in studio finiscono per ricevere una doppia sorpresa (lasciamo a voi l'onere di dire se si è trattata di cosa gradita o meno) ovvero la telefonata di Al Bano prima e di Loredana Lecciso dopo. Il cantante chiama in diretta tv stufo di quello che sta sentendo e, soprattutto, delle parole di Riccardo Signoretti che parla di lui paragonandolo alla Svizzera proprio per via della sua mancata presa di posizione, almeno in pubblica, in questo strano triangolo che tiene banco ormai da mesi. Detto questo, Al Bano poi passa all'argomento del momento ovvero la famosa rottura, vera o presunta, con la Lecciso. Dopo mesi e mesi di gossip, il pugliese non poteva essere più chiaro di così: "Sono sempre stato molto onesto e chiaro, ci sono delle cose e Loredana le sa [...] Chi è andata via è lei, non per Romina, visto che tra noi c'è solo un grande rispetto, ma nemmeno per soldi o per denaro. Ormai io e lei ci siamo lasciati e non voglio neanche sentirla al telefono, voglio solo vederci chiaro per il mio futuro".

LE PAROLE DI LOREDANA LECCISO

Poi chiarisce il fatto che lui rispetta la sua decisione così come ha rispettato quella di Romina anni fa anche se non avrebbe voluto che le cose andassero a finire in questo modo: "Loredana se n'è andata a dicembre, ha fatto la sua scelta e l'ho rispettata, come ho rispettato quella di Romina quando se n'è andata in America. Non è andata come desideravo, ora i figli sono cresciuti e indipendenti... Non ci vediamo da due mesi e mezzo e andrà avanti così visto che il tempo è mediatore ma non sarò mai ambiguo". A quanto pare, però Loredana Lecciso non è d'accordo visto che interviene telefonicamente anche lei cercando di abbassare i toni e rilanciare: "Voglio un gran bene ad Al Bano e voglio chiarire per i miei figli". Ci sarà ancora modo di incontrarsi e parlare di quello che sta succedendo? Alla fine sembra che sia tutto chiaro e che il gossip fino a questo momento non ha mentito: la Lecciso ha lasciato Cellino san Marco e Al Bano ormai a dicembre scorso e anche se la causa non è Romina sicuramente qualcosa ha spinto il loro rapporto a finire per sempre.

UN SOGNO O UN INCUBO?

Il sogno romantico dei dolci Al Bano e Romina Power continua, almeno per gran parte del pubblico italiano. I due giovani innamorati che hanno messo su una grande famiglia, in un bel casale in Puglia, dando anima e corpo al proprio pubblico sia nel privato che nel pubblico salendo sul palco e davanti alla macchina da presa, esistono ancora? Il pubblico romantico sogna il lieto fine per la coppia arrivando a bistrattare "l'intrusa" Loredana Lecciso, ma è davvero questo che sta succedendo nella realtà? Per i "dolci" Al Bano e Romina c'è anche un'altra possibile chiave di lettura, quella che non considera la coppia come pronta a coronare il proprio sogno e ridare un senso alla loro vita, ma come due persone che conoscono bene il mezzo televisivo e il gossip e cercano di tirare fuori il massimo da questa situazione ambigua ad un passo dal ritiro dalle scene di Al Bano. I due stanno solo cavalcando il gossip o c'è addirittura una terza chiave di lettura per tutto questo?

ROMINA PRONTA A CAVALCARE L'ONDA DEL SUCCESSO DA SOLA?

Proprio nell'anno in cui Al Bano ha annunciato il suo ritiro dalle scene per via di una serie di "segnali" fisici che deve cogliere, sembra che i suoi eventi e le serate stiano addirittura moltiplicando fino all'arrivo a Ballando con le Stelle addirittura in coppia con Romina Power sabato scorso. La bella attrice e cantante gioca "Sono stata ripescata", il pugliese se la ride e il dubbio del pubblico morboso rimane. Ma se fosse solo uno dei due a giocare con questa situazione? Per molti, soprattutto i sostenitori di Loredana Lecciso, potrebbe essere proprio Romina quella che sta giocando con il gossip pronta a sfruttare al meglio Al Bano negli ultimi mesi di attività per poi continuare da sola cavalcando l'onda del successo. Voi quale chiave di lettura preferite?

