Alessandra Celentano VS Lauren ad Amici 2018/ “Sei grassa!”: anche Heather Parisi contro la prof

Alessandra Celentano nella bufera, Amici 2018: “Lauren sei grassa!”, questo il pensiero della professoressa di danza del serale, anche Heather Parisi contro la docente, ecco cosa è successo.

09 aprile 2018 Valentina Gambino

La prima puntata del serale di Amici 2018, si è conclusa con una serie di polemiche non indifferenti. Alessandra Celentano per esempio, è stata chiamata in causa per via di una serie di prese di posizione nei confronti di Lauren, ballerina della Squadra Blu, giudicata da lei "Troppo grassa". Il debutto della prima puntata, si è portato a casa una sonora sconfitta contro Ballando con le stelle, perdendo la gara degli ascolti TV fermandosi a 3 milioni e 996mila spettatori (20.77%). Oltre al flop dell’esordio, l'appuntamento ha evidenziato una serie di criticità che hanno riguardato da molto vicino proprio Alessandra Celentano, eccessivamente severa nei suoi giudizi alle ballerine in gara. I professori però, uno dopo l'altro (tranne Giusy Ferreri), hanno regalato degli affondi niente male. Prima Rudy Zerbi ha dato del Mr. Bean a Matteo dopo l'esibizione, poi Paola Turci ha bocciato Carmen chiedendole se avesse o meno ingoiato un anziano, in seguito Garrison ha dato dello "sciatto" a Daniele, senza dimenticare Carlo Di Francesco e le sue accuse nei confronti di Biondo e Zic.

Alessandra Celentano però, tra tutti è stata quella che ci è andata giù pesante criticando Lauren: “Stavo notando che le ballerine dietro sono in una forma fisica inerente al lavoro che fanno. Non ha la forma fisica giusta...”, confida la docente. Heather Parisi ha immediatamente preso parola, scagliandosi contro la prof di danza ed accusandola di essere troppo polemica e sempre meno credibile. Anche Maria De Filippi ha difeso l’allieva: “Tu la metti in imbarazzo. Qui, fortunatamente, non c'è una pesa prima di entrare nel programma”. Naturalmente il web si è scagliato contro la docente, accusandola di portare avanti da tempo, messaggi fortemente errati. A tal proposito poi, sempre la Parisi attraverso un filmato condiviso proprio dalla pagina ufficiale del programma, ha messo in discussione il lavoro dei professori della scuola: “Questi professori, quasi tutti, hanno un comportamento aggressivo, cattivo e offensivo nei confronti dei ragazzi. Soprattutto quando si tocca l’argomento fisico, è orribile. Nessuno nella mia vita mi ha trattato come io ho visto sabato scorso. Non esiste un comportamento del genere nei confronti dei ragazzi. A me così non piace!”. Sabato prossimo si correggerà il tiro? Restiamo in attesa!

“Mai nessun professore o maestro mi ha trattata così!”@heather_parisi non ci sta, ecco le sue parole dopo la puntata di sabato. #Amici17 pic.twitter.com/JdxLxOoA2p — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) 9 aprile 2018

