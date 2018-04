Alessia Mancini/ Avrà superato i problemi con Jonathan o ci sarà un chiarimento stasera? (Isola dei famosi)

Alessia Mancini, la bella showgirl avrà superato i problemi con Jonathan o ci sarà un chiarimento durante l'appuntamento serale di oggi? Curiosità per il pubblico. (Isola dei famosi)

Alessia Mancini, Isola dei famosi

Alessia Mancini ha vissuto attimi di forte tristezza all'Isola dei Famosi 2018, ma non di certo per lo scontro avuto nell'ultima diretta con Jonathan Kashanian. A far scoppiare in lacrime l'ex velina è stato il malore che ha colpito Amaurys Perez in queste ore e che lo ha obbligato a sottoporsi ad esami medici immediati. In una delle ultime notti, Alessia ha versato tante lacrime perché preoccupata per l'amico ed ha sottolineato a Nino Formicola di essere stata colta alla sprovvista da quanto accaduto. Sembrava che tutto procedesse bene, dato che i due concorrenti si trovavano insieme a ridere e scherzare. Quello che ha colpito maggiormente la Mancini è stato vedere crollare una persona così forte come Perez, con cui ha stretto un bel legame fin dal loro arrivo alle Honduras. Per non parlare del pensiero che dovesse lasciare le Honduras a pochi giorni dalla fine del reality, un'eventualità che è stata comunque scongiurata dal ritorno del Naufrago a Playa Dos. Clicca qui per vedere il video di Alessia Mancini all'Isola dei Famosi 2018.

LO SCONTRO CON JONATHAN

A rivelare i retroscena accaduti nell'ultima puntata sullo scontro fra Alessia Mancini e Jonathan Kashanian è la diretta interessata. All'Isola dei Famosi 2018, l'ex velina ha parlato infatti con Nino Formicola, alias Gaspare, di come abbia voluto mettere alla prova l'ex inviato di Verissimo. Dal suo punto di vista, ciò che è accaduto durante l'ultima diretta è solo una conseguenza della sua personale strategia. Fin dal loro primo incontro, Alessia ha nutrito dei forti dubbi su Jonathan, sospettosa riguardo ad alcuni suoi atteggiamenti. Per questo ha aspettato che crollasse, sicura che il concorrente avrebbe approfittato di alcune sue parole per andarle contro. Secondo Alessia, Jonathan avrebbe inoltre negato di aver detto a sua volta delle parole sconvenienti nei confronti degli altri concorrenti, motivo per cui ha deciso da molto tempo di non condividere più di tanto con lui. Il loro rapporto in superficie rimane comunque pacifico, nessuna frattura evidente. Per Alessia è sospettosa persino il fatto che il Naufrago cerchi di continuo la sua approvazione. Anche per Gaspare la situazione è abbastanza chiara: Kashanian sarebbe un Levantino, ovvero un classico mercante del passato caratterizzato da una furbizia maligna. Clicca qui per vedere il video di Alessia Mancini all'Isola dei Famosi 2018.

LA LONTANANZA DA CASA

La distanza fra Alessia Mancini, attuale concorrente dell'Isola dei Famosi 2018, e i suoi affetti familiari continua ad essere un peso. L'ex letterina non ha nascosto di provare una forte nostalgia dei suoi figli e della sua famiglia in generale, un pensiero che spesso nelle ultime settimane l'ha spinta fino alle lacrime. La lontananza a suo dire influisce però in modo positivo: i suoi cari sono comunque sempre più nei suoi pensieri. Anche per questo non le importa di trovarsi in nomination, in bilico fra la possibilità di uscire alla penultima puntata oppure di rimanere per concorrere alla finale. Confidando i suoi pensieri a Bianca Atzei, Alessia ha sottolineato di amare ancora di più Flavio Montrucchio, proprio grazie alla distanza che il reality ha messo fra loro. Il suo compagno di vita era terrorizzato da questa esperienza dell'ex velina, che adesso fa di contro un bilancio positivo della sua decisione di partecipare al programma.

© Riproduzione Riservata.