Alessia Marcuzzi, Eva Henger:"mi sento bullizzata"/ Le risponderà durante la diretta? (Isola dei Famosi 2018)

Alessia Marcuzzi è di nuovo al centro delle accuse di un'ex naufraga dell'Isola dei Famosi 2018. La lettera aperta che Eva Henger ha affidato alle pagine del settimanale Dipiù è diventata virale, soprattutto perché l'ex naufraga ha sottolineato di sentirsi bullizzata. Nello scritto, la Henger rivolge diverse domande ai tre volti noti del reality, dalla conduttrice con cui ha avuto uno scontro in diretta, fino ai due opinionisti Daniele Bossari e Mara Venier. Punti interrogativi che riguardano per esempio il perché sia costretta ad avere un camerino lontano da quello di tutti gli altri concorrenti e che contribuiscono solo a farla sentire vittima di bullismo. Senza considerare un'affermazione che la Marcuzzi avrebbe detto subito dopo il famoso sfogo e che comprenderebbe un insulto poco carino nei confronti della Henger. Ancora una volta l'ex concorrente ha deciso di non rimanere zitta su ogni punto e di dare la propria versione dei fatti: la conduttrice deciderà di mettere tutto a tacere o prenderà ancora una volta di petto Eva?

"VEDI DEL BUONO IN TUTTE LE COSE"

"Vedi del buono in tutte le cose". E' forse questa la risposta sibillina di Alessia Marcuzzi alle accuse di Eva Henger? La conduttrice dell'Isola dei Famosi 2018 ha voluto non ribattere alle dure parole dell'ex concorrente, convinta di dover adottare la via del silenzio. Ancora una volta ha preferito lasciare alle pagine di gossip l'onore di affrontare un ring sempre più scottante e che per certi versi contribuisce a mantenere alta l'attenzione del pubblico nei confronti del reality. Una missione che vede gli ascolti al primo posto, anche a discapito delle critiche ricevute dal pubblico. Una fetta dei telespettatori infatti vorrebbe che la Marcuzzi assumesse una posizione più decisa nei confronti delle diverse polemiche in corso, mentre un altro gruppo nutrito di fan difende a spada tratta Alessia e le sue decisioni. L'ondata di critiche sui social intanto non risparmia nessuno dei post pubblicati dalla conduttrice, nemmeno l'ultimo in cui la si vede assorta e priva del suo noto sorriso. Un'immagine neutra che gli haters hanno subito preso di mira, ventilando la possibilità che la Marcuzzi abbia voluto nascondere con un paio d'occhiali da sole alcune occhiaie dovute all'alcool.

LE TANTE CRITICHE DI QUESTA EDIZIONE

Dai voti truccati al presunto consumo di marijuana all'Isola dei Famosi 2018: Alessia Marcuzzi ha già espresso più volte il suo pensiero in merito alle tante critiche registrate dal programma che conduce. Soprattutto in risposte alle tante segnalazioni pervenute a Striscia la Notizia riguardo a prove taroccate per il titolo di Mejor e Peor, fino alle recenti rivelazioni di Lele Mora sul suo personale modus operandi. L'ex agente pubblicitario ha intatti rivelato al tg satirico di aver sempre acquistato i voti per poter spingere i propri clienti, facendosi così beffe di televoti e decisioni pulite da parte del pubblico da casa. E non è solo il programma ad essere al centro delle aspre critiche dei telespettatori, dato che nella famosa lettera aperta a Dipiù, Eva Henger ha voluto minare la genuinità della personalità della conduttrice. Il sorriso di Alessia Marcuzzi è noto ai fan ed al pubblico italiano, ma secondo l'ex concorrente sarebbe solo una finta. Così come finti sarebbero i suoi sorrisi e la sua ingenuità, che nasconderebbero solo l'animo di una donna perennemente arrabbiata.

