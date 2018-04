Amaurys Perez/ Il malore è solo un brutto ricordo? (Isola dei famosi)

Amaurys Perez, dopo il malore l'ex pallanuotista è tornato a Playa Dos e sta meglio. Rimarrà solo un brutto ricordo e ormai è tutto superato? (Isola dei famosi)

Amaryus Perez, Isola dei famosi

Sospiro di sollievo per Amaurys Perez, già di ritorno su Playa Dos dell'Isola dei Famosi 2018. Il concorrente si è dovuto allontanare a causa di un forte malore in questi ultimi giorni, per poi rientrare fra gli amici nel giro di 24 ore. Al suo arrivo sulla spiaggia principale, il gigante è stato accolto con un forte entusiasmo dai presenti, soprattutto da Alessia Mancini che ha accusato più di tanti altri la sua assenza. Per questo nel vederlo si è gettata fra le sue braccia, riuscendo ad allontanare i brutti pensieri. Amaurys ha infatti rischiato di dover lasciare il reality ad un solo passo dalla semifinale e di non poter ricevere la sospresa da parte della produzione che attende da tempo. L'ex campione ha infatti ricevuto in passato delle parole di incoraggiamento da parte della moglie, ma si è trattata di un'unica occasione. Una parentesi che, come ha sottolineato nell'ultima diretta, gli ha dato comunque la forza di risollevarsi e di scuotersi. Clicca qui per vedere il video di Amaurys Perez all'Isola dei Famosi 2018.

IL PUBBLICO PREOCCUPATO PER L'EX PALLANUOTISTA

Amaurys Perez ha fatto preoccupare molto i fan dell'Isola dei Famosi 2018 e tutti i concorrenti ora in gara. Considerato il gigante delle Honduras, l'ex campione di pallanuoto ha avuto un malore che lo ha spinto a sottoporsi a controlli medici urgenti. Una situazione preoccupante che ha gettato nel panico gli abitanti di Playa Dos, che hanno manifestato il loro stupore nello scoprire che il malessere di Amaurys fosse più importante del previsto. Soprattutto per Alessia Mancini, che si reputa una sorta di cieco senza bastone in assenza del suo compagno d'avventura. Amaurys e l'ex velina hanno infatti stretto un forte legame d'amicizia alle Honduras, tanto che la concorrente ha destinato al Naufrago diversi pensieri durante il suo allontanamento forzato. Da Bianca Atzei a Jonathan Kashanian fino a Nino Formicola, i concorrenti hanno manifestato il loro stupore per quanto accaduto durante una chiacchierata attorno al falò. Clicca qui per vedere il video su Amaurys Perez all'Isola dei Famosi 2018.

MESSO A DURA PROVA

L'Isola dei Famosi 2018 ha messo a dura prova Amaurys Perez, che dopo flebo e strigliate, ha capito di aver tirato troppo la corda alle Honduras. L'atleta infatti è dovuto sottostare ad un regime alimentare ristretto, come gli altri concorrenti, ma a peggiorare la situazione è stata la sua decisione di strafare e di sottovalutare la sua forza. I medici gli avrebbero inoltre sconsigliato di stare tutto il giorno in acqua a pescare, una delle sue attività preferite, dato che il rischio di un nuovo crollo sembra essere dietro l'angolo. Non stupisce quanto accaduto a Perez: anche nelle settimane scorse aveva accusato diverse volte dei malori, per via del caldo eccessivo delle Honduras e per la scarsità di cibo a disposizione. I compagni di viaggio lo hanno comunque accolto con un grande entusiasmo, soprattutto perché il concorrente ha deciso di fare loro uno scherzo. All'arrivo della barca su Playa Dos, il Naufrago si è nascosto all'interno del mezzo per evitare di svelare subito la sorpresa. Come ha sottolineato Jonathan Kashanian, la famiglia si è riunita.

