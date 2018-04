Amici 17: Daniele e Biondo cambiano squadra per amore/ Si ricongiungono a Lauren ed Emma

Amici Serale 2018 ed. 17, Daniele e Biondo cambiano squadra: il ballerino passa nella squadra blu e il cantante in quella bianca. Gesto d'amore per Lauren Celentano ed Emma Muscat?

09 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Amici 17 - Daniele

Colpo di scena ad Amici 17 dopo la prima puntata del serale. La nuova settimana, infatti, si è aperta con una richiesta ufficiale da parte di Daniele Rommelli, ballerino della squadra bianca che ha chiesto alla produzione di poter cambiare e di continuare la sua avventura nel serale con la squadra blu. Detto, fatto. La produzione ha deciso di accettare la richiesta di Daniele che è diventato così un componente ufficiale dei blu. A cedergli il posto è stato Biondo che è diventato un cantante della squadra bianca. Dietro la decisione ci sarebbe un motivo sentimentale. Daniele, infatti, ha una storia con Lauren Celentano, ballerina dei blu e per la quale aveva versato pesanti lacrime dopo la divisione in squadra. Biondo, invece, legato ad Emma, avrebbe volentieri ceduto il posto al ballerino per ricongiungersi con la bella cantante della squadra bianca. L’annuncio del cambio squadra di Daniele e Biondo ha già scatenato polemiche sui social.

CRITICHE E POLEMICHE DOPO IL PRIMO SERALE

Polemiche e critiche dopo la prima puntata del serale di Amici 2018. Tra gli allievi della squadra bianca, quello più criticato è stato sicuramente Zic che è finito nuovamente nel mirino di Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco, convinti che il giovane debba ancora trovare la sua strada. Zic, però, ha ricevuto belle parole dai membri della commissione esterna che hanno trovato la sua esibizione soddisfacente. Nel primo daytime della settimana, gli allievi hanno commentato quanto accaduto durante il primo serale e Zic, felice per aver avuto la possibilità di cantare e di esibirsi in prima serata, ha lanciato frecciatine ai suoi insegnanti. “La mia esibizione è andata bene e sono contento di me. L’opinione di Zerbi e Di Francesco non mi scalfisce. Non ci faccio più caso. Sono contento di essere piaciuto alla commissione esterna”. Oltre a Zic, anche Lauren ha ricevuto pesanti critiche da parte di Alessandra Celentano. La ballerina della squadra blu, dopo la puntata, ammette di esserci rimasta male. “Mi dispiace perché penso che non sia vero, ci sono tanti ballerini che hanno fisici diversi. E’ solo la sua opinione, io vado avanti”. Si è sfogata l’americana.

IL PRIMO POST SUI SOCIAL DELL’ELIMINATO FILIPPO DI CROSTA

L’eliminazione di Filippo Di Crosta ha scatenato accese polemiche sui social soprattutto perché il ballerino non ha avuto la possibilità di esibirsi sul palco del serale di Amici 2018. “Filippo non è un fenomeno, ma che debba andarsene senza nemmeno essersi esibito non mi sembra affatto giusto. A questo punto si poteva evitare di farlo andare al serale. Meccanismo da rivedere” – ha scritto qualcuno sui social mentre qualcun altro ha aggiunto – “L’eliminazione di Filippo per me è stata scandalosa. Si è preparato mille coreografie e poi non gli è stata data neanche la possibilità di esibirsi. Ermal aveva chiesto di vedere l’esibizione fuori gara, ma non è stato ascoltato. Che bigotti”. Filippo, nel frattempo, è già tornato alla sua vita e su Instagram Stories ha pubblicato il primo post ringraziando tutti i fans. “Questo mio tempo lo dedico a tutti voi, uno ad uno. Siete stati la mia vittoria più grande. Il mio spettacolo! Sempre grazie”, sono le parole del ballerino.

