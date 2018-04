Amici Serale 2018/ Ed. 17: le parole dell'eliminato Filippo, Maria De Filippi furiosa con la Celentano

Amici Serale 2018 ed. 17: Filippo Di Crosta rilascia le prime dichiarazioni dopo l'eliminazione, Maria De Filippi attacca Alessandra Celentano, troppo severa con i ragazzi.

09 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Amici Serale 2018

Filippo Di Crosta, il primo eliminato del serale di Amici 2018, parla dopo l’amaro verdetto. Il ballerino che ha assaggiato il palco del serale solo per pochi minuti, durante la prima fase della puntata, davanti alle telecamere di Witty Tv ha raccontato le sue emozioni. “Mi sento una persona diversa e non smetterò mai di ringraziare questo programma per l’opportunità che mi ha dato. Aver potuto assaggiare questo palco anche se per poco, pochissimo è stato un’emozione immensa e porterò davvero tutto fuori da qua. Sono cresciuto: è questa l’unica parola che mi viene in mente, mi sento più maturo”, ha raccontato il ballerino che avrebbe voluto la possibilità di esibirsi anche singolarmente nella seconda fase prima di uscire. Cosa che, tuttavia, gli è stata negata da Alessandra Celentano che l’ha fermato subito relegandolo nella zona a rischio. Nonostante tutto, però, Filippo ringrazia tutti i professori, anche l’insegnante di danza classica, per avergli dato la possibilità di vivere comunque una delle esperienze più belle della sua vita.

MARIA DE FILIPPI CONTRO ALESSANDRA CELENTANO

Tra Maria De Filippi e Alessandra Celentano ci sono già stati diversi battibecchi durante la prima fase di Amici 17. La conduttrice, durante le varie puntate del pomeridiano, si è spesso schierata contro i metodi della Celentano, giudicati troppo duri. La stessa cosa è accaduta durante la prima puntata del serale quando, di fronte ai commenti dell’insegnante sul fisico di Lauren, l’ha esortata a non andare oltre per non diffondere un messaggio sbagliato e, soprattutto, per l’umiliazione che stava dando alla ballerina. Queen Mary ha ripetuto il concetto anche nel salotto di Che Tempo che fa. Ospite di Fabio Fazio, Maria De Filippi che ha definito Amici come le sue gambe indicando in C’è posta per te il suo cuore, parlando delle persone che lavorano con lei al talent show che ha ormai 17 anni, ha detto: “La Celentano è troppo severa. I ragazzi vogliono trovare un mestiere e vivere del proprio lavoro”. Come replicherà l’insegnante?

