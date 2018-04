Antonio Perez/ Chi è il fratello di Amaurys, come mai non si vedono da 4 anni? (Isola dei famosi 2018)

Sorpresa per Amaurys Perez nel corso della semifinale dell'Isola dei Famosi 2018: in Honduras arriva il fratello Antonio, che lo sportivo non vede da quattro anni

09 aprile 2018 Anna Montesano

Amaurys Perez abbraccia suo fratello Antonio, Isola 2018

Grande sorpresa per Amaurys Perez in questa semifinale dell'Isola dei Famosi 2018. Il primo finalista di questa edizione non crede ai suoi occhi quando di fronte si trova suo fratello, che da anni non vede. Antonio Perez è il fratello maggiore di Amaurys (hanno un anno e mezzo di differenza), e sono ben quattro anni che i due non si incontrano e quindi rivedono perchè Antonio vive a Cuba. L'occasione c'era stata proprio pochi mesi fa: Antonio era tornato in Italia ma proprio il giorno prima Amaurys è dovuto partire e non è riuscito a salutarlo. La bellissima sorpresa non poteva che arrivare quindi all'Isola dei Famosi e prima del ritorno in Italia di Amaurys, che avverrà tra pochi giorni (la finale si terrà infatti in studio).

"ANTONIO E AMAURYS SONO LEGATISSIMI"

Alessia Marcuzzi chiama allora Amaurys Perez per far sì che si sposti per una "caccia al tesoro". Il primo indizio però scatena già le lacrime del naufrago, che capisce subito a cosa porterà questa caccia al tesoro. Di fronte alla visione dei vari indizi, Amaurys si accascia, emozionatissimo. Poi ecco la pergamena col messaggio del fratello Antonio: "Ciao fratellone, la nostra vita è stata fatta di partenze e ritorni, di addii", seguito dall'arrivo di lui a nuoto. Ed è proprio nell'acqua, che è elemento di entrambi, che arriva l'abbraccio condito da lacrime e grande commozione generale. Dallo studio, Angela Rende, moglie di Amaurys, svela: "Loro sono legatissimi, perchè Antonio per Amaurys ha fatto tantissimo. Lui per la famiglia ha lasciato Cuba e ha mantenuto tutta la famiglia."

