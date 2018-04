BALLANDO CON LE STELLE 2018 / Le accuse di Guillermo Mariotto a Raimundo Todaro: "Lui finge per paura"

Ballando con le stelle 2018, Guillermo Mariotto attacca l'esibizione di Raimundo Todaro, dicendosi certo che il maestro abbia finto per paura di essere criticato dai siciliani.

09 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Giovanni Ciacci e Raimundo Todaro

Guillermo Mariotto, ospite della puntata di ieri 8 aprile di Domenica In, ha raccontato qualche retroscena di Ballando con le stelle 2018. Le dichiarazioni del giudice sono state rivolte soprattutto a Selvaggia Lucarelli, sua collega sul bancone del talent show vip, ma non sono mancate frecciatine anche a Raimundo Todaro che continuerebbe a frenarsi durante le sue esibizioni con Giovanni Ciacci. Intervistato da Cristina Parodi, infatti, Mariotto ha detto la sua sul tango della coppia più chiacchierata di questa edizione, che non si sarebbe impegnata come avrebbe dovuto. Per tale motivo, il giudice ha riservato loro uno 0, a causa della presenza di movimenti poco fluidi che avrebbero persino avvicinato la danza della coppia a quella di un robot. Il motivo di tale distanza sarebbe da attribuire al disagio di Raimundo Todaro di ballare insieme ad un altro uomo, molto probabilmente a causa delle sue origini siciliane: "Ieri sera c'era la paura di Todaro di passare per un'altra cosa, fidatevi. Io lo conosco, lui sta lì così rigido ‘quello che mi dicono in Sicilia a me mi rovinano la vita qui con questo’. Lui finge, finge. Nel loro ballo non c'è fluidità, c'è stitichezza.

GUILLERMO MARIOTTO E LE CRITICHE A RAIMUNDO TODARO

Le affermazioni di Guillermo Mariotto non hanno affatto convinto la siciliana Catena Fiorello (sorella di Beppe e Rosario) che ha ribattuto: "Questo luogo comune sui siciliani no! La Sicilia è la zona d'Italia più aperta a certe cose, per queste cose siamo apertissimi, sono nati tanti da noi. Poi ci sono locali di drag queen meravigliosi". Nel parlare della puntata di Ballando con le stelle 2018 di sabato sera, Mariotto ha anche rivelato un fuorionda di Selvaggia Lucarelli. La severa giornalista, infatti, avrebbe espresso la sua soddisfazione nel litigare con il pubblico, consapevole di non poter ottenere nessuna replica, quando meno in televisione. Selvaggia avrebbe affermato: "Quanto mi piace litigare con il pubblico, perché loro non hanno il microfono e non possono rispondermi". A sorpresa la penna del Fatto Quotidiano ha evitato, almeno per il momento, di dire la sua su questa dichiarazione nei suoi seguitissimi profili social.

