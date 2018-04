Barbara Bouchet/ E la fake news sulla sua pensione: chiarirà? (S'è fatta notte)

Barbara Bouchet, l'attrice vuole smentire la fake news sulla sua pensione. Nelle ultime settimane si è parlato molto di lei e ora avrà la possibilità di rispondere. (S'è fatta notte)

Barbara Bouchet, S'è fatta notte

Barbara Bouchet ha voluto smentire la fake news circolata nell'ultimo mese in rete e collegata alla sua pensione di 511 euro al mese. Un dato veritiero, diffuso grazie ad un'intervista dal settimanale Spy, ma su cui la diretta interessata ha voluto fare qualche precisazione. Non ha infatti mai affermato di dover lavorare per potersi mantenere né di essersi lamentata per la sua pensione esigua. Anzi, continua a lavorare come sempre con impegno e determinazione e soprattutto per passione. Barbara Bouchet sarà inoltre ospite di S'è fatta notte nella puntata di oggi, lunedì 9 aprile 2018, al fianco di Corinne Clery e per motivi diversi dalla recente polemica. Le due icone degli anni sessanta e settanta hanno infatti catturato e ammaliato milioni di telespettatori italiani grazie al loro indiscusso fascino. Il nome della Bouchet rimane ancora oggi sinonimo di bellezza ed eleganza e adesso, dopo aver abbandonato da tempo la commedia all'italiana, è pronta a attirare su di sè i riflettori dei teatri del nostro Paese. Senza considerare che nel mese di marzo l'attrice è ritornata sui grandi schermi del nostro Paese grazie alla commedia nera Metti la nonna in freezer, ideata da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana, al loro primo incarico come registi cinematografici.

IL RAPPORTO CON CORINNE CLERY

Barbara Bouchet e Corinne Clery hanno molto in comune e non solo la carriera che le ha viste spopolare nei decenni televisivi più maliziosi della nostra Italia. Le due attrici si ritroveranno infatti a distanza di due anni nello stesso salotto televisivo, grazie ad una nuova intervista di Maurizio Costanzo. S'è fatta notte le ha viste già catturare la scena in una precedente intervista, in cui entrambe hanno parlato della loro forza e determinazione nel superare tante difficoltà e sconfitte. Un tema ancora caldo che oltre a rendere la Bouchet simbolo sensuale della cinematografia italiana, ha permesso all'attrice di essere ancora attiva come un tempo. Un vero vulcano, che si divide fra gli impegni in famiglia e con gli amici, i viaggi e il lavoro. D'altronde non sa stare ferma, come ha rivelato a Corriere Live, ed è sempre alla ricerca di un nuovo progetto in cui lanciarsi. Pena una tristezza che non fa parte del suo carattere, come dimostra il sorriso luminoso che rimane ancora oggi nella memoria di tanti italiani.

