Bianca Atzei/ Tra "finte" lacrime e polemiche conquisterà un posto in finale? (Isola dei famosi 2018)

Bianca Atzei, tanti momenti complicati, riuscirà ad arrivare fino in fondo nel reality show di Canale 5? La cantante alimenta le polemiche al di fuori del programma. (Isola dei famosi)

Bianca Atzei, Isola dei famosi

Bianca Atzei sta vivendo di nuovo un momento negativo all'Isola dei Famosi 2018, in seguito alle emozioni forti vissute nell'ultima diretta del reality. Anche se la cantante ha potuto riabbracciare il padre, fra tante lacrime e sospiri, ha comunque dovuto affrontare aspre critiche da parte degli ex concorrenti. Un ostacolo che tuttavia ha dimostrato di aver superato nel giro di pochi momenti. Lontano dalla diretta, la cantautrice ha sottolineato di aver vissuto emozioni intense per via di quanto accaduto in tanti momenti. Bianca infatti è convinta di ritrovarsi fra dei fuochi fin troppo scottanti e di aver legato in diversi modi con gli altri concorrenti, motivo che la mette in difficoltà nel fare le nomination. In particolare per il voto che ha dato a Jonathan Kashanian, anche se quest'ultimo ci è rimasto male ma non troppo. E' infatti l'artista a sentirsi in colpa per il suo proprio voto, sicura di aver alimentato gli scontri in corso fra Kashanian e Alessia Mancini. L'ex inviato invece ha consigliato a Bianca di essere serena riguardo alle sue scelte, soprattutto perché si tratta alla fine di un gioco e non ha bisogno di giustificarsi. Clicca qui per vedere il video di Bianca Atzei all'Isola dei Famosi 2018.

NON POCHI DUBBI SULLA CANTANTE

Bianca Atzei ha sollevato non pochi dubbi all'Isola dei Famosi 2018, ma non per la nomination diretta a Jonathan Kashanian. Alessia Mancini e l'ex inviato di Verissimo hanno infatti sottolineato durante una delle ultime notte come la cantautrice sia andata contro ogni aspettativa ed abbia deciso di salvare Nino Formicola. Gaspare infatti è stata la scelta della cantante per la nomina del primo finalista, titolo che poi è stato assegnato ad Amaurys Perez. Bianca tra l'altro si è sentita in colpa per via del televoto che vedrà due dei suoi più grandi amici delle Honduras, Alessia e Jonathan. Dal punto di vista dell'artista, lo scontro in nomination si è creato solo per via del suo voto, motivo per cui ha provato rimorso nell'aver agito in un determinato modo. E questo senza nulla togliere al fatto che i concorrenti siano ormai arrivati agli sgoccioli e che sia normale che le alleanze vengano messe in secondo piano rispetto alla dinamica imposta dal reality.

BIANCA AZTEI: FUORI DALL'ISOLA PROTAGONISTA DI POLEMICHE

Mentre Bianca Atzei si tormenta all'Isola dei Famosi 2018, fuori dal reality fioccano le polemiche. In questi giorni, l'ex tronista di Uomini e Donne Elga Enardu si è scagliata contro la cantante, con cui in passato ha condiviso un legame di amicizia. Per l'Enardu infatti è chiaro che le lacrime della concorrente siano in realtà false, quasi da premio Oscar. Le Stories di Instagram sono diventate in poco tempo lo sfogo dell'ex tronista, che ha approfittato di ogni momento di debolezza per la Atzei per ribadire i propri pensieri. Ai suoi occhi la Naufraga starebbe solo mentendo e che sarebbe in realtà molto diversa da come arriva al pubblico da casa. Senza considerare che secondo il suo punto di vista la cantante si starebbe solo arrampicando sugli specchi e per questo sarebbe incapace di difendersi dagli attacchi degli ex concorrenti. Il riferimento in particolare è alle parole di Filippo Nardi, che dopo aver flirtato con Bianca ha rivelato di aver compreso la sua vera personalità. Motivo per cui si è lanciato spesso in aspre critiche nei suoi confronti, sia in diretta che durante l'esperienza di Playa Dos.

© Riproduzione Riservata.