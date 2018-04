Corinne Clery/ Da icona del cinema italiano al GF Vip, alla storia con Angelo Costabile (S'è fatta notte)

Corinne Clery, col Grande Fratello Vip l'attrice si è rimessa in gioco e ora quali saranno i suoi progetti? Cosa racconterà ospiti negli studi di Rai Uno questa sera? (S'è fatta notte)

Corinne Clery, S'è fatta notte

Corinne Clery, da icona sexy degli anni settanta fino a protagonista originale e irreverente del Grande Fratello Vip 2. La nota attrice francese si è rimessa in gioco di recente dal punto di vista professionale, ritornando spesso sul piccolo schermo come ospite di tanti salotti televisivi. Da Domenica Live al Maurizio Costanzo Show, fino a S'è fatta notte, dove questa sera, lunedì 9 aprile 2018, interverrà in qualità di ospite al fianco di Barbara Bouchet. Due donne e artiste che nell'immaginario collettivo hanno rappresentato negli anni d'oro un simbolo di sensualità e fascino, anche se sotto punti di vista diversi. Entrambe già ospiti di Costanzo, Clery e Bouchet sono state inoltre al centro di recenti polemiche per via dell'esigua pensione destinata a tanti grandi artisti. Alvaro Vitali per esempio ha ricevuto il sostegno della Clery durante una puntata di Pomeriggio Cinque, soprattutto nella critica contro uno Stato che sembra non riservare grandi sorprese ad alcuni volti noti del piccolo e grande schermo.

LA STORIA D'AMORE CON ANGELO COSTABILE

Schietta e senza troppi peli sulla lingua, Corinne Clery vive un grande amore al fianco del compagno Angelo Costabile che è riuscito a farle perdere la testa da diversi anni a questa parte. L'attrice però ha vissuto di contro anche grandi attriti sia dal punto di vista professionale che personale, prime fra tutte le lotte con Serena Grandi messe in atto sia con denunce e affini sia in dibattiti televisivi. Uno scontro che è durato anni e che sembra essere stato smussato dalla recente partecipazione di entrambe le vip alla versione d'elite del Grande Fratello. Acqua passata? Può essere, ma intanto a cavalcare gli eventi ci hanno pensato Le Iene che con la complicità di Edoardo Ercole, il figlio della Grandi, hanno deciso di fare uno scherzo alla Clery. L'attrice infatti è stata invitata dal ragazzo a Roma con una scusa, uno stratagemma per chiederle di sborsare 70 mila euro per l'acquisto di un appartamento. Il tutto per permettere a Edoardo ed al suo finto findanzato Nicolò, ovvero l'inviato Nic Bello, di poter acquistare il loro nido d'amore. Tensione alle stelle e sguardo inorridito per Corinne, che a discapito dei sospetti iniziali, è cascata in pieno nella trappola de Le Iene.

