DEATH RACE/ Su Italia 1 il film con Jason Statham e Natalie Martinez (oggi, 9 aprile 2018)

Death Race, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 9 aprile 2018. Nel cast: Jason Statham, Natalie Martinez, Frederick Koehler e Joan Allen, alla regia Paul W. S. Anderson. Il dettaglio.

09 aprile 2018 Cinzia Costa

il film di fantascienza su Italia 1

JASON STATHAM NEL CAST

Death Race, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 9 aprile 2018. Una pellicola di fantascienza che è stata affidata alla regia di Paul W. S. Anderson. La pellicola riprende la trama di un vecchio film del 1975 intitolato Death Race 2000. A vestire i panni del personaggio principale Jensen Ames, troviamo Jason Statham che è affiancato da Natalie Martinez, Frederick Koehler e Joan Allen. Il regista Paul Anderson ha anche prodotto e sceneggiato il film. Un cast d'eccellenza e una trama ricca di fascino ed adrenalina non sono bastati per rendere Death Race un vero e proprio successo cinematografico internazionale. La pellicola infatti, non è riuscita a superare i 75 milioni di dollari d'incasso, a fronte di un budget di 40 milioni spesi per produrla. Ma vedimao insieme la trama del film nel dettaglio.

DEATH RACE, LA TRAMA DEL FILM DI FANTASCIENZA

Tutto il mondo è sull'orlo di una crisi economica, finanziaria e politica senza precedenti. La società è nettamente cambiata, perdendo di vista i valori di uguaglianza, rispetto e giustizia. In tale contesto la criminalità è aumentata a dismisura, generando un incontrollabile tracollo dell'intero sistema penitenziario, soprattutto negli Stati Uniti. Per arginare la delicata situazione, le strutture detentive vengono affidate ad enti privati che, pur di finanziarsi, organizza gare automobilistiche clandestine tra carcerati, trasmettendole a pagamento online. A pochi giorni dall'inizio della Death Race, il campione in carica perde la vita durante il percorso, gettando nel panico Hennessey, la direttrice del sistema carcerario. Pur di non perdere gli ingenti profitti derivanti dalla Death Race, la donna riesce a far arrestare Jensen Ames, ex campione automobilistico incolpato ingiustamente di aver ucciso la sua famiglia. L'uomo, per riuscire a tornare il libertà, dovrà correre la Death Race, costi quel che costi.

