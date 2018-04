Daniele Bossari/ Sempre al centro di polemiche, non convince il pubblico (Isola dei Famosi 2018)

Daniele Bossari sembra proprio non riuscire ad uscire dall'ondata di polemiche che lo sta colpendo all'Isola dei Famosi 2018. Anche se siamo a soli sette giorni di distanza dal finale e le polemiche su canna-gate e molto altro sembrano ormai scemate, l'opinionista continua a ricevere critiche per il suo comportamento in studio. I suoi profili social sono uno dei luoghi più quotati per l'acceso dibattito del momento: Bossari è un burattino nelle mani dei piani alti? Svanito il successo che lo ha consacrato vincitore del Grande Fratello Vip, l'opinionista sembra aver deluso una grande fetta del pubblico italiano. A contribuire all'ondata di sdegno è stata una lettera di Eva Henger pubblicata nello scorso numero del settimanale Dipiù, in cui l'ex concorrente ha voluto puntare il dito anche contro Bossari per via dell'atteggiamento avuto nei suoi confronti. L'ex gieffino infatti ha sempre manifestato la sua volontà di schierarsi dalla parte della sincerità, elemento essenziale a suo dire per vincere il reality. Non ha concesso tuttavia il beneficio del dubbio alla Henger, che ha contestato fin dallo scoppio del canna-gate e che non lo ha spinto a chiederle scusa subito dopo aver avuto le prove della sua buona fede.

DOV'È IL DANIELE BOSSARI CHE HA VINTO IL GF VIP?

Dov'è il Daniele Bossari che ha vinto il GfVip? I fan dell'Isola dei Famosi 2018 accendono le luci sull'opinionista, ma questa volta in negativo. Molti telespettatori vorrebbero infatti che l'opinionista chiedesse scusa a Eva Henger per non averle creduto sul canna-gate ed altro ancora e si allontanasse da alcune dinamiche dello spettacolo in cui sembra essere caduto. "Non rincorrere ideali sbagliati", chiede in un lungo commento una fan su Instagram, una voce a cui si uniscono tante altre, voci di chi inizia a mettere in dubbio la veridicità del Bossari che solo qualche mese fa ha partecipato ad un reality in qualità di concorrente. Non mancano tuttavia anche ammiratori che vorrebbero vedere Bossari in un programma tutto suo, magari incentrato sui misteri di cui è tanto affascinato. Molti apprezzano anche per questo il suo ritorno in radio, forse nostalgici per gli anni d'oro che l'opinionista ha vissuto nel corso della sua carriera. Intanto piovono critiche anche da parte di Simone Barbato, che nella puntata di Domenica Live di ieri ha contestato all'opinionista un eccessivo attacco nei suoi confronti.

IL MATRIMONIO CON FILIPPA LAGERBACK

Daniele Bossari e Filippa Lagerback sono sempre più vicini alla data del loro matrimonio, fissata per il prossimo 1 giugno. Una relazione che oggi è in grado di far sognare tanti italiani, che si sono commossi nel vedere quanto i due volti noti del piccolo schermo siano animati da una profonda passione. Eppure non è stato sempre tutto rosa e fiori, come ha rivelato la coppia in una recente intervista al settimanale Chi. Anzi, prima di compiere il grande passo e "capire che saremmo invecchiati insieme", sono finiti quasi per dirsi addio. La depressione e la sofferenza dell'opinionista hanno influito molto sul suo rapporto con la Lagerback, un distacco avvenuto appena l'anno scorso. La coppia infatti ha trascorso le vacanze di Pasqua in modo separato: l'ex gieffino era con l'amata figlia Stella e quel viaggio, quella solitudine, ha permesso ad entrambi di rinascere sotto il segno dell'amore.

