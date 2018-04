ELIO GERMANO/ "Se c'è qualcosa che mi fa paura non sono i politici ma le masse..." (Che fuori tempo che fa)

Elio Germano ospite a Che fuori tempo che fa. Lunedì 9 aprile l'attore sarà nel salotto televisivo di Fabio Fazio anche per parlare del suo nuovo ruolo in "Io Sono Tempesta"

09 aprile 2018 Fabio Belli

Elio Germano sarà ospite nella puntata di lunedì 9 aprile 2018 di "Che Fuori Tempo Che Fa" su Rai 1. Nel salotto televisivo di Fabio Fazio, l'attore parlerà del suo nuovo ruolo da protagonista, al fianco di Marco Giallini, nel nuovo film di Daniele Luchetti, "Io sono tempesta". Una pellicola in cui Germano interpreta una sorta di "leader dei poveri", un gruppo di persone con le quali Giallini, nella parte del ricco broker senza scrupoli Numa Tempesta, viene a contatto per scontare una condanna ai servizi sociali. Ha raccontato Elio Germano sul film: "È una fiaba sul potere del denaro che ha per protagonista un imprenditore moderno, di quelli che sfruttano l'economia immateriale, uno talmente ricco da usare come casa un intero hotel. una tipologia di manager molto diffusa nel mondo, visto che spesso l'economia è gestita come un gioco d'azzardo da personaggi oscuri. Questo film ci dice che i poveri ci fanno paura, ma se possiamo usarli per un tornaconto personale, come fa Numa/Giallini, non li vediamo più come dei diversi."

LE MASSE ATTACCANO GLI STRANIERI QUANDO LE COSE NON VANNO

Elio Germano ha confermato di amare molto il calarsi completamente nelle parti che gli vengono assegnate, come era accaduto in passato anche per figure storiche come Giacomo Leopardi. Questo punto di vista cinico ma realistico sui poveri gli appartiene, e con Fabio Fazio si parlerà anche di politica e dell'attuale situazione di stallo vissuta dopo le elezioni, con Germano sempre molto impegnato nel sociale. Come l'attore ha raccontato in una recente intervista rilasciata a Leggo: "Sono sempre dell'idea che la politica si faccia in luoghi diversi dal Parlamento. Se c'è qualcosa che mi fa paura non sono i politici ma la gente, le masse sovreccitate che applaudono o condannano senza farsi domande. Quelli che, se le cose non vanno, se la prendono con gli stranieri. "

