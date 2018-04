Elena Morali/ Ha fatto davvero delle avances a Marco Ferri? Isola dei famosi

Elena Morali, ha fatto davvero delle avances a Marco Ferri? Il fidanzato Gianluca Fubelli, Scintilla, intanto prepara lo scontro Zelig vs Colorado a Modena. (Isola dei famosi)

Elena Morali, Isola dei famosi

In attesa del ritorno di Elena Morali dall'Isola dei Famosi 2018, il fidanzato Gianluca Fubelli, alias Scintilla, si prepara ad una serata comica. Zelig Vs Colorado si terrà questa sera presso il palazzetto di Mirandola, in provincia di Modena, ed ovviamente vivrà l'assenza della Morali. La coppia sarà quindi impegnata su due fronti diversi e Scintilla ha già annunciato con un post su Instagram che per quest'occasione la fidanzata verrà sostituita da Melita Toniolo. Non si esclude quindi che lo spettacolo possa vederla ritornare presto nel cast, che annoversa al suo interno anche Barbara Foria, Sergio Sgrilli e Leonardo Manera. Sembra tuttavia che nel corso delle ultime settimane i fan si siano scatenati sui social, prendendo di mira anche il profilo pubblico di Scintilla. Negli ultimi giorni infatti il comico ha chiuso i commenti ed ha impedito agli haters di scatenarsi con insulti e altro ancora. Il profilo della Morali, gestito fino ad ora dallo staff, vede invece una spaccatura degli ammiratori: alcuni credono infatti che la blonde più fumantina del reality sia dotata di un cuore puro, oltre che di una bellezza disarmante. Altri invece pensano che sia stata più che furba.

AVANCES A MARCO FERRI?

E' stata Elena Morali a fare delle avances a Marco Ferri all'Isola dei Famosi 2018? Un mistero che non si chiarirà mai e su cui il modello, fra gli ultimi eliminati dal reality, non si è voluto esprimere. In questi giorni infatti il gossip sul corteggiamento da parte della Morali verso Ferri ha tenuto banco sui social e su alcuni salotti televisivi, primo fra tutti Pomeriggio Cinque. Ospite in studio, Marco ha confermato i rumors anticipati in precedenza da Cecilia Capriotti, ma si è rifiutato di confermare le voci di corridoio che puntano il dito contro la Morali. Non sarebbe la prima volta del resto che la fidanzata del comico Scintilla finisce al centro delle polemiche per un motivo analogo, dato quanto accaduto durante il programma con Simone Barbato. Anche in quel caso le malelingue si erano scatenate parlando di un possibile flirt fra i due alimentato proprio dall'ex Pupa.

PAGATO UNO SCOTTO CHE NON MERITAVA

L'Isola dei Famosi 2018 sembra non giocare a vantaggio di Elena Morali e della sincerità che ha sempre sbandierato fin dal suo arrivo alle Honduras. Il valzer di menzogne e insulti che ha impegnato i concorrenti per tante settimane ha spesso spinto il pubblico da casa a schierarsi dalla parte di chi si pensava fosse più sincero. Eppure, come già accaduto a Eva Henger per via della sua verità su quanto accaduto nel reality, sembra che anche la Morali abbia pagato uno scotto che non merita. Soprattutto se si considera i pesanti insulti che alcuni concorrenti avrebbero diretto all'ex Pupa ed a Rosa Perrotta, un appellativo raccapricciante su cui anche Alessia Marcuzzi e Mara Venier si sono volute esporre nell'ultima diretta. Con il ritorno in Italia della Morali c'è da chiedersi che cosa emergerà di quanto accade nel reality al di là delle telecamere. Soprattutto i fan sono in attesa del suo confronto con Franco Terlizzi, fra i Naufraghi che avrebbero usato quel particolare tipo di insulto.

