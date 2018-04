Elisa Isoardi e Matteo Salvini/ Rivelazione in tv: "non stiro solo camice, faccio anche la maionese!"

Elisa Isoardi e Matteo Salvini continua a far discutere e dopo la foto della camicia e le relative polemiche, ecco le rivelazione in tv: "non stiro solo camice, faccio anche la maionese!"

09 aprile 2018 Hedda Hopper

Elisa Isoardi e Matteo Salvini

Il live motive del fine settimana è stato il fatto che Elisa Isoardi stira la camicia di Matteo Salvini. Alcuni si sono meravigliati di questo mentre altri sono sconvolti dal fatto che la conduttrice lo faccia vestita in maniera quasi sexy, con i capelli ben sistemati e raccolti e poi truccata. Davvero le donne sono ancora rimaste ai tempi in cui per fare le pulizie e i mestieri di casa si debba mettere il fazzoletto in testa e i grandi grembiuli di una volta? Se a questo ci sommiamo il fatto che sul tema siano intervenute le femministe convinte che una donna non debba stirare la camicia al proprio uomo, la frittata è fatta. Ma proprio in tema di uova e di cucina, oggi Elisa Isordi, tornata in tv dopo lo "scandalo camicia", ha voluto rilanciare la polemica usando proprio la maionese.

ELISA ISOARDI SA FARE ANCHE LA MAIONESE!

La sua ospite in studio le stava facendo vedere come fare la maionese e proprio lei ha preso il frullatore ad immersione per continuare il lavoro meravigliandosi di quanto tutto il procedimento sia veloce con la "tecnologia". Proprio dopo aver finito di fare la maionese, la Isoardi ha rilanciato: "Io ci metto ore per farla a meno, ebbene sì, faccio anche la maionese e cucino pure". A quanto pare la bella conduttrice non è brava solo a fare il suo mestiere ma sa tenere gli uomini al guinzaglio prendendoli per la gola. Sicuramente se riuscirà ad essere anche la first lady accanto al suo compagno potrebbe fare grandi cose e non solo con le uova.

© Riproduzione Riservata.