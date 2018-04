Elvis Presely si è suicidato / Parla l'ex moglie Priscilla: "Sapeva bene cosa stava facendo"

Priscilla Presley, ex moglie del noto cantante Elvis Presley, confessa alla premiere del nuovo documentario HBO "Elvis Presley: The Searcher": "Si è suicidato"

09 aprile 2018 Anna Montesano

Elvis Presley

Elvis Presely si sarebbe tolto la vita in maniera consapevole, le rivelazioni arrivano dell'ex moglie Priscilla attraverso la premiere del nuovo documentario HBO "Elvis Presley: The Searcher". Secondo l'ex moglie erano stati fatti vari tentativi per aiutare Presley ma: "La sua volontà era forte e la sua influenza preponderante. Nessuno poteva dire a Elvis cosa fare, in molti ci hanno provato e ne sono usciti perdenti". Priscilla fa risalire l'inizio della dipendenza da droghe del suo ex marito quando fu impegnato nell'esercito degli Stati Uniti. Questo il pensiero della donna: "Davano droga ai soldati laggiù per tenerli svegli. Dovevano fare delle manovre anche a tarda notte ed è così che ha iniziato, diventando poi dipendente dalla anfetamine per tutta la vita".

Elvis Presely "tra stupefacenti e depressione"

Ricordiamo che a dicembre sono state scoperte due lettere di Elvis verso il suo amico e al road manager Joe Esposito. Le note fanno trasparire la depressione del cantante e della voglia di riposare. Uno degli appunti risale al gennaio 1977, sette mesi prima che l'icona del rock morisse. Elvis ammetteva di essere in difficoltà, di non riuscire a smettere di fare uso di stupefacenti e di non essere "in grado di riprendersi" dopo il divorzio con la moglie Priscilla. Rick Stanley, il fratellastro di Elvis, ha detto a Radar Online: "La nota manoscritta sembra autentica. Per me, è una chiara indicazione del fatto che il suicidio era nella sua mente". L'ipotesi quindi che il cantante abbia scelta di farla finita è sempre più forte.

