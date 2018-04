FUGA PER LA VITTORIA/ Su Iris il film con Sylvester Stallone (oggi, 8 aprile 2018)

Fuga per la vittoria, il film in onda su Iris oggi, lunedì 9 aprile 2018. Nel cast: Sylvester Stallone, Michael Caine e Max Von Sydow, alla regia John Huston. La trama del film nel dettaglio

09 aprile 2018 Cinzia Costa

il film storico in seconda serata su Iris

NEL CAST ANCHE PELE'

Fuga per la vittoria, il film in onda su Iris oggi, lunedì 9 aprile 2018 alle ore 23,45. Una pellicola datata 1981 che è stata realizzata negli Stati Uniti d'America ed è scrivibile al genere dei film storici con connotazioni sportive, è stata diretta da John Huston e prodotta dalla Paramount. Ottimo il cast di attori, tra di essi si evidenzia Sylvester Stallone e Michael Caine, attori che detengono i ruoli principali. Molto belle le musiche composte da Bill Conti, per un film che è già stato visionato parecchie volte all'interno delle programmazioni televisivi italiane e che andrà nuovamente in onda in seconda serata su Iris oggi, lunedì 9 aprile 2018. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

FUGA PER LA VITTORIA, LA TRAMA DEL FILM STORICO

La pellicola porta lo spettatore nel 1942 quando un ufficiale tedesco con un passato da calciatore riconosce tra i prigionieri un suo ex collega. Il tedesco dispiaciuto della posizione dell'ufficiale inglese, ha l'idea di organizzare un incontro di calcio tra una selezione di soldati alleati è una squadra sportiva di una vicina base tedesca. L'ufficiale britannico, il capitano John Colby immediatamente dà il suo assenso ma deve scontrarsi con i suoi compagni di prigionia che si dichiarano contrari all'iniziativa, molti sono infatti coloro che credono che l'evento potrebbe essere sfruttato dalla propaganda nazista, facendo passare in secondo piano quella che di fatto è una dura prigionia. Il capitano inglese però è attirato dall'idea anche perché all'interno della sua prigione vi sono giocatori di buon livello. Alla squadra alleata si unisce anche un prigioniero canadese che disconosce le regole del Soccer, egli cerca la fuga e viene giustificato dal capitano agli occhi dei nazisti con il bisogno di avere nel team un preparatore atletico. Inizia la preparazione ma come molti ufficiali avevano previsto, l'organizzazione della partita viene tolta di mano al capitano Von Steiner, stante che l'Alto comando tedesco vuole conquistare un primato di immagine dinanzi al mondo. Il match viene a conoscenza anche della Resistenza francese, e i Partigiani transalpini pensano di sfruttare la gara per organizzare la fuga, tra il primo e il secondo tempo dei giocatori alleati. Il giorno della partita lo stadio è pieno di francesi che hanno la possibilità di fischiare i giocatori nazisti. La gara vede immediatamente prevalere i tedeschi, soprattutto a causa delle tante scorrettezze sulle quali l'arbitro sorvola. Il primo tempo finisce 4 a 1 per i Teutonici e all'ingresso negli spogliatoi la squadra alleata rifiuta di fuggire, sicura di poter ribaltare il risultato. Nella seconda frazione di gioco i prigionieri grazie al maggior piglio e ad una superiore aggressività riescono a portarsi sul 4 a 3, il gol del pareggio è siglato da un prigioniero con una spettacolare rovesciata volante. C'è tempo anche per un rigore assegnato a tempo scaduto ai tedeschi, il portiere alleato fino a quel momento non impeccabile riesce però a neutralizzare il penalty e a salvare la sua squadra. Il finale è dedicato al invasione di campo dei tanti francesi che erano accorsi a guardare il match, grazie alla confusione ingenerata dall'invasione gli 11 soldati alleati riescono a fuggire, la scena finale vede il disappunto dei gerarchi nazisti che nonostante il poco polso dell'arbitro devono inghiottire amaro, per quello che era un pareggio che non... doveva avvenire.

