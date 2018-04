Fabio Fazio, l'omaggio a Fabrizio Frizzi/ "Insieme ci siamo divertiti" (Che tempo che fa)

Fabio Fazio ha ricordato Fabrizio Frizzi nella puntata di ieri sera di Che tempo che fa attraverso le immagini della partecipazione al programma Rischiatutto.

La puntata di Che tempo che fa di ieri sera si è aperta in modo inusuale per Fabio Fazio e la sua inseparabile collega Luciana Littizzetto. La coppia, che solitamente apre la trasmissione con un divertente sketch, ha preferito concedere spazio al ricordo del conduttore Fabrizio Frizzi, scomparso nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 marzo. Da allora, il programma di Rai 1 non era più andato in onda, in quanto la settimana successiva la programmazione era variata per la Santa Pasqua. Alla prima occasione, dunque, Fabio Fazio ha ricordato il collega, mostrando il video della partecipazione di Frizzi allo speciale del Rischiatutto, andato in onda diversi mesi fa su Rai. Immagini accompagnate da un lungo applauso, durato quasi due minuti, durante il quale il pubblico presente si è alzato in piedi, faticando a nascondere l'emozione. Il filmato e gli applausi hanno sostituito le parole di Fabio Fazio, che ha voluto solo ricordare in breve la positiva partecipazione di Fabrizio al suo programma.

Fabio Fazio ricorda Fabrizio Frizzi al Rischiatutto

Fabio Fazio ha preferito evitare la retorica, mandando in onda uno degli indimenticabili momenti da lui condivisi con Fabrizio Frizzi. Si trattava della puntata speciale del Rischiatutto, durante la quale il conduttore scomparso aveva risposto nel tempo di un minuto in una delle materie di sua massima competenza, ovvero i Beatles, il gruppo che da sempre ha rappresentato il suo punto di riferimento in ambito musicale. Una conoscenza evidenziata davanti alle telecamere ma che aveva portato Frizzi e Fazio a condividere anche un'esperienza molto divertente. Il conduttore di Che tempo che fa ha infatti voluto dare il suo omaggio al collega, precisando: "Voglio dire solo questo, in quella serata ci siamo tanto divertiti". Parole semplici e ad effetto, accompagnate dall'applauso del pubblico, guidato da Filippa Lagerback. Dopo questo saluto iniziale, la puntata è proseguita con gli ospiti previsti a partire dal neo-segretario del Partito Democratico Maurizio Martina.

