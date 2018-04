Francesca Cipriani/ Sfrutterà bene la sua seconda chance in Honduras? (Isola dei famosi)

Francesca Cipriani, la Pupa riuscirà a sfruttare al massimo la sua seconda chance in Honduras? Attesa per il nuovo verdetto del pubblico da casa nella puntata di stasera. (Isola dei famosi)

Francesca Cipriani, Isola dei famosi

Francesca Cipriani ha ottenuto una seconda possibilità all'Isola dei Famosi 2018 ed ora si prepara a scoprire il nuovo verdetto dei telespettatori. La concorrente è attualmente sospesa e potrebbe rimanere in gara fino alla fine, grazie al verdetto del televoto che la metterà a confronto con Rosa Perrotta. Allontanata la delusione di essere stata battuta con il 51% dei voti nell'ultima diretta, la showgirl ha deciso di vivere questa seconda esperienza alle Honduras al meglio delle sue possibilità. Senza considerare tuttavia la delusione ricevuta in occasione dell'ultima prova, che come conseguenza ha avuto una ricompensa piuttosto deludente agli occhi della blonde. Poca farina, niente olio, patate contate e una cassa più scarsa del previsto. Per la showgirl il cibo è sempre stato fondamentale e motivo che l'ha spinta spesso fino alle lacrime. Avrebbe di certo preferito lasagne e patatine, come ha detto scherzosamente alle telecamere del reality, soprattutto perché l'aspettativa di tutto il gruppo era fin troppo alta per la cassa della settimana.

IL PROCESSO CONTRO L'EX FIDANZATO MARCO PAVANELLO

Non è solo l'Isola dei Famosi 2018 ad attirare l'attenzione del pubblico su Francesca Cipriani. In questi giorni la showgirl si sarebbe infatti dovuta presentare al processo contro l'ex fidanzato Marco Pavanello, contro cui ha sporto denuncia per stalking. L'ex pupa non ha potuto partecipare all'udienza che si è svola lo scorso mercoledì, che ha visto invece l'intervento di tre testimoni. Il tutto è nato da un evento avvenuto nel 2014 in occasione del giorno di Pasqua, mentre Francesca e Pavanello, sottolinea Il Messaggero, si trovavano in provincia di Padova, a Saletto. Secondo la ricostruzione, l'ex tronista e l'ex Pupa sarebbero entrati in contrasto per via di un sms inviato al primo da un'altra donna, che ha subito fatto scattare la gelosia di Francesca. Nel corso della lite, la showgirl sarebbe stata picchiata da Pavanello, tanto da finire in ospedale ed ottenere otto giorni di prognosi. La lite ha visto tra l'altro la Cipriani sferrare un calcio ai genitali dell'ex tronista nel tentativo di difendersi, ma non l'avrebbe comunque salvata da lividi ed ematomi.

ECCO COME HA CONQUISTATO IL PUBBLICO

Fra risate e pianti, Francesca Cipriani è riuscita a conquistare il pubblico dell'Isola dei Famosi 2018, ma sembra che non abbia riscosso il successo che si pensava all'inizio. Al suo arrivo alle Honduras, l'ex Pupa era stata infatti individuata fra i concorrenti più forti del reality, ma qualcosa sembra essersi rotto nelle ultime settimane. Lo dimostra l'ultimo televoto vissuto contro Jonathan Kashanian e Nino Formicola e non tanto per la vittoria schiacciante del primo concorrente. Ha stupito non pochi telespettatori il fatto che Francesca non sia riuscita a sconfiggere il comico, come manifestato da molti sui social. Come già accaduto al Gf Vip 2 per Daniele Bossari, anche in questo caso vanno fatte alcune considerazioni riguardo alle nozze in arrivo fra Gaspare e la compagna storica Alessandra Raya. Matrimonio, promesse e proposte catturano sempre l'attenzione del pubblico e forse è stato questo a giocare a sfavore della Cipriani, che potrebbe comunque battere Rosa Perrotta con estrema facilità. L'ex tronista di Uomini e Donne sta ricevendo infatti pesanti critiche sui social, per via di quanto accaduto su Playa Dos con Elena Morali: insomma la showgirl potrebbe riuscire a rimanere a galla grazie agli errori commessi dall'attuale rivale.

© Riproduzione Riservata.