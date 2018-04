GIULIA DE LELLIS / Video, l'incontro con un hater a Le Iene: "Dovresti avere un minimo di tatto"

Giulia De Lellis incontra l'hater Domenico a Le Iene: il confronto e le motivazioni degli insulti. È pace fatta dopo il chiarimento davanti alle telecamere?

09 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Giulia De Lellis

Durante la sua avventura al Grande Fratello Vip 2, Giulia De Lellis si è messa in mostra per la sua non troppo convincente conoscenza sulla geografia, la storia, le scienze (insieme a molte altre materie scolastiche), usando anche una terminologia non troppo apprezzata dalla comunità gay. Lo stesso Cristiano Malgioglio, in un primo momento l'aveva criticata, per alcune sue affermazioni assolutamente inesatte quali "ma lui è gay o normale?" oppure "secondo me i figli dei gay diventeranno per la maggior parte gay", salvo poi comprendere come dietro ad esse ci fosse davvero poca conoscenza storica dell'argomento. Ma tali dichiarazioni hanno continuato ad essere criticate anche a distanza di mesi sui social network, con dure e pesanti accuse alla De Lellis da parte dei suoi haters. Ecco perché Le Iene hanno deciso di organizzare un incontro tra la fidanzata di Andrea Damante e un suo hater, proprio come accaduto in passato per altri volti del mondo dello spettacolo come Eva Henger, Belen e Cecilia Rodriguez o Vladimir Luxuria.

L'INCONTRO DI GIULIA DE LELLIS E UN SUO HATER

Nella puntata de Le Iene di ieri sera, Mary Sarnataro ha organizzato un incontro tra Giulia De Lellis e il suo hater Domenico. Quest'ultimo, credendo di essere stato convocato per un provino da attore, si è trovato davanti alla ex gieffina, alla quale in passato aveva riservato insulti di ogni tipo. Non appena scoperto il vero motivo della sua presenza, Domenico ha cercato di chiarire le ragioni delle sue precedenti dichiarazioni, confermando: "Mi stavi parecchio sul c***o pesantemente". Ma la fidanzata di Damante lo ha messo in guardia: "Ci sta tutto se mi dici che sono antipatica o che sono un'ignorante e che sono brutta, ma dovresti avere un minimo di tatto, ci sono persone che fanno quello che faccio io ma non hanno carattere e ci soffrono, non è il mio caso, ma ci potrebbe rimanere male mia madre o mio padre". Il dialogo si è chiuso con una stretta di mano e con l'avvertimento di Giulia: "Non fare altre ca**ate". Clicca qui per vedere il video del servizio de Le Iene.

