GODS OF EGYPT/ Su Rai 2 il film con Nikolaj Coster Waldau (oggi, 9 aprile 2018)

Gods of Egypt, il film in onda su Rai 2 oggi, lunedì 9 aprile 2018. Nel cast: Nikolaj Coster Waldau, Gerard Butler e Brenton Thwaites, alla regia Alex Proyas. La trama del film nel dettaglio

09 aprile 2018 Cinzia Costa

il film d'avventura in prima serata su Rai 2

NEL CAST ANCHE GERALD BUTLER

Gods of Egypt, il film in onda su Rai 2 oggi, lunedì 9 aprile 2018 alle ore 21.20. Una pellicola d'avventura che è stata diretta nel 2016 da Alex Proyas, regista australiano che ha curato la regia di grandi colossal cinematografici come Il corvo, Io robot e Segnali dal futuro. Nel cast di protagonisti di Gods of Egypt figurano grandi nomi del panorama cinematografico internazionale come Nikolaj Coster Waldau, Gerard Butler, Brenton Thwaites, Chadwhick BoseMan e Elodie Yung. Gods of Egypt, al contrario di quanto la produzione aveva auspicato, è stato nettamente bocciato dalla critica internazionale e dal pubblico di tutto il mondo. Infatti i principali siti di recensioni cinematografiche danno al film un punteggio di gradimento che non supera i 3 punti percentuali su 10. Ma eeco nel dettaglio la trama del film.

GODS OF EGYPT, LA TRAMA DEL FILM D'AVVENTURA

Nell'Antico Egitto, in un mondo a noi sconosciuto, comuni mortali e divinità riescono a convivere in completa armonia. Gli dei sono però dotati di poteri e caratteristiche divine che li differenziano nettamente dal resto degli uomini. Osiride, la divinità egizia più potente dell'Antico Egitto, sta per cedere le redini del potere a suo figlio Horus, generando l'ira di Seth, fratello di Osiride. Seth, la divinità della discordia, giocando d'astuzia, riesce ad impadronirsi del trono d'Egitto, uccidendo suo fratello Osiride e privando Horus dei suoi poteri (strappandogli gli occhi, fonte del suo potere divino). Quest'ultimo viene esiliato, mentre Seth diventare sovrano d'Egitto, soggiogando con la forza l'intera popolazione al suo volere. Passano diversi mesi dall'accaduto e un giovane ladruncolo, Bek, viene convinto dalla bella Zaya, a rubare gli occhi di Horus per permettere al Dio di riconquistare il trono d'Egitto ed eliminare una volta e per tutte Seth. Bek accetta la sfida e riesce a trovare il primo occhio, consegnadolo di persona ad Hours e promettendo a quest'ultimo di condurlo verso il secondo occhio.

© Riproduzione Riservata.