Gaspare/ Da sicuro perdente a uno tra i favoriti per la finale (Isola dei Famosi)

Gaspare, dopo la grande sorpresa della settimana scorsa ora cosa accadrà? L'esperienza del reality sicuramente finora l'ha visto protagonista assoluto. (Isola dei Famosi)

Gaspare, Isola dei Famosi

Nino Formicola ha deciso di sottolineare il proprio pensiero sull'Isola dei Famosi 2018. L'esperienza del reality gli è piaciuta sotto diversi aspetti, anche se non ha nascosto di essere rimasto perplesso di fronte a determinate dinamiche. Problemi di salute esclusi, il comico crede che certi atteggiamenti siano stati troppo eccessivi e che abbiano superato il limite del gioco. Nulla in confronto con il panorama mozzafiato di cui possono godere tutti i concorrenti, come ha voluto ricordare in un dialogo aperto con Francesca Cipriani. Certo le ristrettezze di cibo e le difficoltà non sono mancate, ma niente di irrisolvibile ai suoi occhi. Soprattutto per quanto riguarda la costruzione delle tende e la routine quotidiana, che a distanza di tante settimane di programma vede tutto il gruppo organizzato sotto molti punti di vista. Niente di insormontabile quindi, anche per quanto riguarda l'igiene personale. Dopo tutto, ha notato Gaspare, tutti i Naufraghi trascorrono molte ore in acqua, quindi è facile avere un alto livello di pulizia. Meno d'accordo la Cipriani, che sorridendo ha parlato di alcuni olezzi occasionali. Clicca qui per vedere il video di Nino Formicola all'Isola dei Famosi 2018.

UNA BELLA SORPRESA UNA SETTIMANA FA

Nino Formicola, alias Gaspare, ha vissuto una bella sorpresa durante l'ultima diretta dell'Isola dei Famosi 2018. L'incontro con la compagna storica Alessandra Raya ha provocato una forte emozione nel comico, che ha cercato il più possibile di nascondere le proprie lacrime. Un incontro che ha accompagnato il concorrente anche nel corso della settimana, dato che ha parlato spesso con gli altri Naufraghi dell'evento vissuto. Ci sono stati inoltre momenti divertenti per il comico, come la finta sfilata fatta con Jonathan Kashanian che ha permesso ad entrambi di discutere della loro silouhette e lanciarsi in una mini sfilata honduregna. I due concorrenti hanno approfittato delle ore più fresche della giornata per mettere alla prova il rispettivo fisic du role, armati di fuseaux aderenti e bianchi. Un momento divertente per le concorrenti donna, che hanno ammirato le prove per la passerella dei colleghi maschi. Clicca qui per vedere il video di Nino Formicola e Jonathan Kashanian all'Isola dei Famosi 2018.

NINO FORMICOLA CONTINUA A TENERE DURO

Al contrario delle aspettative, Nino Formicola continua a tenere duro all'Isola dei Famosi 2018. Gaspare si ritrova ormai senza l'amico storico Franco Terlizzi, ma può contare sul suo legame con Alessia Mancini. Negli ultimi giorni tuttavia il concorrente è apparso spento, forse appesantito dalle ultime liti avvenute nella diretta della settimana scorsa e che ha permesso al gruppo di vivere una nuova spaccatura. Gaspare ritiene infatti determinate prese di posizione fin troppo eccessive ed è stata visibile la sua delusione nel vedere di essere riuscito a superare al televoto Francesca Cipriani. Di certo il comico vuole ancora continuare la sua esperienza alle Honduras, ma arrivato ad un passo dalla finale dimostra di essere fin troppo stanco delle diatribe in corso fra alcuni Naufraghi. Non è chiaro se Gaspare dovrà uscire con il prossimo giro di nomination, che lo vedrà comunque tornare in Italia al fianco degli altri concorrenti in previsione della diretta. Quello che è certo è che quindi potrebbe rientrare con facilità fra i finalisti, una dimostrazione di come quest'edizione del reality abbia premiato i concorrenti più adulti a discapito dei giovanissimi.

