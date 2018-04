Gessica Notaro contro gli avvocati di Eddy Tavares/ “Più mi dite di tacere e più continuerò a parlare”

Gessica Notaro contro gli avvocati di Eddy Tavares: “Più mi dite di tacere e più continuerò a parlare”. E Milly Carlucci scende in campo in difesa della concorrente di Ballando con le Stelle

09 aprile 2018 Silvana Palazzo

Gessica Notaro contro gli avvocati di Eddy Tavares

Ha lo sguardo fiero e lo spirito da guerriera Gessica Notaro: così è riuscita a reagire dopo l’aggressione dell’ex fidanzato che l’ha sfigurata con l’acido. La sua forza interiore ha conquistato il pubblico di Ballando con le Stelle, che ad ogni puntata le riserva applausi e ovazioni. Ma le ha permesso soprattutto di parlare di una vicenda che le fa male, non solo fisicamente. Per questo qualche giorno fa i due legali dell’ex, Eddy Tavares, le hanno scritto una lettera per rimproverarla e per chiederle di smetterla di raccontare la sua storia in tv, perché temono che possa influenzare il procedimento giudiziario in corso. Gessica Notaro ha risposto in diretta come meglio non poteva: «Io continuerò a parlare. Per me, per quelle donne che non ci sono più e non possono raccontarlo, e per quelle che sono chiuse in casa e non hanno la forza di reagire. Quindi non continuate a insistere, perché più mi dite di tacere e più continuerò a parlare: è una promessa».

GESSICA NOTARO E IL GESTO DI MILLY CARLUCCI

«Io non starò zitta», così Gessica Notaro risponde ai legali di Eddy Tavares, l’ex che il 10 gennaio dell’anno scorso l’ha sfigurata con una bottiglia di acido perché non si rassegnava alla fine della loro storia. È stato condannato in primo grado a 10 anni di carcere e 230 mila euro di risarcimento per aggressione e lesioni, con le aggravanti di premeditazione, futili motivi e crudeltà, e ad altri 8 anni per stalking. Gessica ha ancora paura di Eddy: «Sì, magari un giorno io avrò famiglia e dei figli e siccome lo conosco, so che tornerà», confidava la settimana scorsa al maestro Stefano Oradei. Riccardo Luzi e Alessandro Pinzari, gli avvocati di Tavares, prima si sono complimentati con Gessica Notaro per «le nuove e meritate opportunità professionali», poi l’hanno invitata ad «evitare la commistione tra spettacolo e vicenda giudiziaria». A rispondere però anche Milly Carlucci, che prima ha precisato che a Ballando con le Stelle «non facciamo processi» e poi ha espresso tutta la sua solidarietà per la concorrente. «Come direttore artistico di questo programma, ma soprattutto come donna, voglio ribadire che siamo qui per sostenere una persona che i segni della violenza li porta tutti i giorni in faccia: noi stiamo con Gessica». Dopo l’esibizione c’è stato l’emozionante abbraccio tra la conduttrice e la ragazza.

