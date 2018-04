Giordano Mazzocchi/ Uomini e Donne: lascia il programma dopo il bacio tra Nilufar e Nicolò

Giordano Mazzocchi a Uomini e Donne: il corteggiatore di Nilufar Addati dopo aver visto il bacio tra la tronista e il rivale Nicolò Ferrari lascia il programma.

09 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Giordano Mazzocchi (Instagram)

Cattive notizie per le fan di Giordano Mazzocchi. Oggi andrò in onda la puntata del trono classico di Uomini e Donne che segna la fine del percorso del bel maestro di sci come corteggiatore di Nilufar Addati. Dopo il tradizionale “dove eravamo rimasti”, si parte con l’esterna di Giordano e Nilufar. Il corteggiatore la raggiunge fuori dagli studi per fare un giro in motorino e mangiare qualcosa insieme, anticipa NewsUeD.com. I due si fermano per mangiare qualcosa, ma il ragazzo non è sereno e quando la tronista gli chiede perché lui rivela di essere arrabbiato con lei per essere tornata sui suoi passi dopo aver detto di sentirsi più vicina a lui che a Nicolò. “Non ho sminuito quello che ho detto, l’ho solo rimodulato perché da quello che si è sentito sembrava che a me Nicolò non piacesse e così non è. Dovevo spiegare perché dalle parole che ho detto sembrava che mi piacessi solo tu”, risponde la tronista come rivela NewsUeD.com. Giordano si mostra molto sicuro, certo che la tronista lo preferisca al rivale, ma Nilufar lo mette in guardia confermando col suo interesse per Nicolò Ferrari. Tra i due, però, è evidentemente una certa lontananza.

Giordano lascia il programma

In studio si accende la fisucssione tra i due corteggiatori di Nilufar Addati: “Giordano non è possibile che parli per tre quarti d’ora di me in esterna. Io non ho parlato minimamente di te, anzi”, dice Nicolò. A questo punto interviene Maria De Filippi che chiede a Giordano: “Ma tu davvero non vedi niente tra Nilufar e Nicolò?”. Lui risponde di no e chiede divedere l’esterna in cui Nilufar e Nicolò si sono baciati. Al termine dell’esterna Giordano Mazzocchi è visibilmente arrabbiato e decide di lasciare lo studio: “In questo studio ho dato più baci a Maria che a te”, dice scocciato il maestro di sci come rivela un video di Witty. Nilufar sembra un po’ annoiata dalle scenate del ragazzo, ma comunque lo segue fuori dallo studio. Quando rientra conferma che il ragazzo se ne è andato definitivamente.

