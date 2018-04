Giovanni Ciacci lascia Ballando con le stelle?/ “Voglio parlare con Milly…”, Caterina Balivo lo “minaccia”

09 aprile 2018 Valentina Gambino

Giovanni Ciacci lascia Ballando?

Giovanni Ciacci si è riappacificato con Ivan Zazzaroni ma non con Guillermo Mariotto. Cosa è successo nelle ultime ore? Il concorrente di Ballando con le stelle 2018, si è dovuto confrontare non in prima persona, con le ultime esternazioni del giudice intervenuto proprio ieri a Domenica In con Cristina Parodi. Dopo lo scandaloso tango, Zazzaroni gli ha dato un bell'8 stringendogli la mano ed abbracciandolo, a differenza del collega che gli ha “regalato” uno “zero”. In seguito, il GiòGiò di Detto Fatto ha avuto un malore nel dietro le quinte, sentendosi male per uno balzo pressorio dovuto allo stress. Nella puntata del programma di Caterina Balivo andata in onda poche ore fa, l'esperto di moda ha raccontato come sarebbero andare le cose: "Diciamo che ho visto periodi migliori", ha esordito. "Mi sento un po' frastornato, mi gira un po' la testa. Ho sempre avuto problemi di pressione alta". Su Mariotto invece, ha affermato: "Quello che dice Mariotto, uno non lo capisco. Due non mi guarda negli occhi abbassa la testa, non capisco cosa blatera...".

Giovanni Ciacci lascia Ballando? “Troppo stress, non ce la faccio!”

Proprio Guillermo Mariotto, ospite di Domenica In ha affermato in riferimento alla rigidità in pista di Raimondo Todaro che: “C’era la paura di Todaro di passare per un’altra cosa, fidatevi. Io lo conosco, lui sta lì così rigido ‘quello che mi dicono in Sicilia a me mi rovinano la vita qui con questo’. Lui finge, finge. Nel loro ballo non c’è fluidità, c’è stitichezza”. Pronta la replica del danzatore, sempre ospite di Detto Fatto al fianco di Ciacci: "Non si è manco reso conto della gravità di quello che ha detto (…) Sabato lui ha dato zero senza alcun motivo. Sicuramente l'avranno massacrato. Sicuramente domenica si sarà dovuto giustificare, e si è messo contro di me". Per Giovanni Ciacci però, la questione è tutt'altro che archiviata: “Io ho le spalle grosse, però è una pressione troppo forte. Voglio parlare con Milly. Ho sentito sulle spalle un peso che non mi ero mai sentito. Questo scambio di ruoli nel tango tra follower e leader. C'è tanta attesa: la gente mi ferma e mi dice 'Tu stai ballando per me'”. Caterina Balivo ha poi “minacciato” (bonariamente) il suo tutor: se lascia Ballando con le Stelle, non dovrà più mettere piede nemmeno nella sua trasmissione, come finirà?

