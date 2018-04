Grande Fratello 2018/ Ladri nella casa: Barbara D'Urso da Gerry Scotti prima del reality

Grande Fratello 2018: furto nella casa più spiata d'Italia a pochi giorni dalla messa in onda della prima puntata della nuova edizione, Barbara D'Urso ospite di Gerry Scotti.

09 aprile 2018 Stella Dibenedetto

Grande Fratello - Barbara D'Urso

Clamoroso furto nella casa del Grande Fratello a pochi giorni dalla messa in onda della prima puntata, prevista per martedì 17 aprile. Come svela Il Messaggero, la casa più famosa d’Italia è stata presa d’assalto dai ladri che, approfittando della poca sorveglianza hanno portato via numerosi arredi come frigoriferi, piani cottura, puff, delle sdraio, una specchiera e un paio di divanetti. I malviventi hanno rubato parte dell’arredamento visto durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip. In quella stessa casa, tra pochi giorni, entreranno i “ragazzi” di Barbara D’Urso. Quel mobilio sarebbe stato smontato a giorni dalla squadra Mediaset per arredare la nuova location del padre di tutti i reality. Le indagini sono state già avviate per identificare i malviventi. Non è escluso che i ladri si siano introdotti nella casa in più di un’occasione. Quando si spengono le telecamere, la casa resta pressochè incustodita con tutto il mobilio all’interno e per i ladri era una ghiotta occasione da cogliere al volo.

BARBARA D’URSO DA GERRY SCOTTI

Come annunciato, al timone del Grande Fratello 2018 ci sarà Barbara D’Urso che, non solo ha già registrato il primo promo, ma rammenta ai fans l’appuntamento con il reality nel corso di Pomeriggio Cinque e Domenica Live. La conduttrice è al settimo cielo per la nuova avventura e, prima della prima puntata del reality, sarà ospite di Gerry Scotti. A lanciare la clamorosa è il portale BubinoBlog: “Tra i vip che giocheranno ci sarà anche Barbara d’Urso, come mi ha appena comunicato il mio inviato speciale LucaG”, si legge sul sito. Barbara D’Urso, dunque, promuoverà ufficialmente il Grande Fratello 2018 la prima puntata di The Wall. Mediaset, per il ritorno del padre di tutti i reality, dunque, sta facendo le cose in grande per portare a casa, con la regina degli ascolti pomeridiani e della domenica, l’ennesimo successo.

