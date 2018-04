Grey's Anatomy 14/ Anticipazioni 9 aprile: Le regole del gioco

Shonda Rhimes e i suoi sono pronti a tornare in onda su FoxLife con l'episodio numero 14 di Grey's Anatomy dal titolo "Le Regole del gioco", cosa succederà?

09 aprile 2018 Hedda Hopper

Grey's Anatomy 14

Grey's Anatomy torna in onda questa sera su FoxLife con il 14esimo episodio della 14esima stagione che negli Usa continua ad andare in onda con successo ad un passo dal gran finale che segnerà l'uscita di scena, non sappiamo ancora come, di April e Arizona. Proprio questa decisione potrebbe rappresentare una chiave di lettura per quello che sta succedendo e vedremo anche nell'episodio di questa sera dal titolo "Le regole del gioco". Ancora una volta una delle coppie meno volute della stagione sarà al centro dell'episodio con tanto di bacio. Naturalmente stiamo parlando di Maggie e Jackson, un'unione che continua a far discutere ma che si rende necessaria visto che alla fine della stagione April andrà via e il giovane dottore avrà bisogno di un altro interesse amoroso. Per lo stesso motivo April continua la sua discesa agli inferi. Non che il suo sia stato uno dei personaggi più amati del medical drama ma sicuramente la dottoressa in questi ultimi tempi è peggiorata, cos'altro le vedremo fare questa sera?

IL DESTINO AVVERSO CON MEREDITH, E APRIL?

Anche per Meredith le cose non andranno meglio. Come se la sua sfortuna in amore non bastasse, la bella protagonista interpretata da Ellen Pompeo, si troverà faccia a faccia con il suo destino quando si vedrà portare via tutto proprio dopo aver creduto di aver finalmente ottenuto il brevetto che le serve. A colpirla indirettamente è ancora la madre tramite l'amica, la dottoressa Cerone. Proprio l'ex migliore amica di Ellis Grey finisce per deluderla omettendo il fatto che con la madre le cose non erano certo distese e amichevoli come agli inizi. Meredith è finita nelle mani della paggior nemica di sua madre, cosa ne sarà adesso del suo futuro?

