I PREDATRI DELL'ARCA PERDUTA/ Su 20 il film con Harrison Ford (oggi, 9 aprile 2018)

I predatori dell'arca perduta, il film in onda su 20 oggi, lunedì 9 aprile 2018. Nel cast: Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman e Ronald Lacey, alla regia Steven Spielberg. Il dettaglio

09 aprile 2018 Cinzia Costa

il film d'avventura in prima serata su 20

ALLA REGIA STEVEN SPIELBERG

I predatori dell'arca perduta, il film in onda su 20 oggi, lunedì 9 aprile 2018 alle ore 21,00. Una pellicola d'azione e d'avventura che è stata affidata alla regia di Steven Spielberg. Si tratta del primo capitolo della saga cinematografica con protagonista l'archeologo più amato al mondo, ovvero Indiana Jones. A vestire i panni del protagonista è lo straordinario Harrison Ford, affiancato da Karen Allen, Paul Freeman, Ronald Lacey e John Rhys-Davies. Il film venne accolto con consensi più che positivi dal pubblico e dalla critica riuscendo a vincere ben 5 premi Oscar. Consacrò Inoltre Harrison Ford come Divo del cinema americano e internazionale. I predatori dell'arca perduta ebbe poi 3 sequel, l'ultimo dei quali uscito nel 2008 ed intitolato Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo. L'intera saga è stata diretta da Steven Spielberg. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

I PREDATORI DELL'ARCA PERDUTA, LA TRAMA DE FILM D'AVVENTURA

Indiana Jones è un archeologo di fama internazionale. La sua prossima missione ha come oggetto un preziosissimo manufatto nascosto nel bel mezzo della giungla. In compagnia di Satipo, una guida del posto, l'uomo riesce nel suo intento ma poco dopo scopre che il suo fedele amico ha intenzione di rubare il manufatto per rivenderlo al miglior offerente. Nel suo tentativo di fuga, però, Satipo prede la vita e Jones riesce a recuperare la preziosa statuina. Ma i guai per lui non sono affatto finiti. Ad attenderlo al varco c'è il suo nemico giurato, René Belloq, che in qualche modo ruba il manufatto, lasciando Jones con l'amaro in bocca. Torna a casa e ad una settimana dal suo rientro scopre che l'esercito nazista ha intenzione di mettere le mani sull'Arca dell'Allenza, un oggetto antichissimo che nasconde straordinari poteri. Per impadronirsi dell'Arca i nazisti sono sulle tracce di un misterioso amuleto appartenuto al Dio Ra, che al momento è custodito dal professor Ravenwood, grande amico di Jones scomparso nel nulla da diverse settimane. Jones dovrà quindi recarsi in Nepal, per trovare l'Arca prima che finisca nelle mani sbagliate.

© Riproduzione Riservata.