IL RITORNO DI COLOMBO II-QALCUNO HA INGANNATO IL TENENTE COLOMBO/ Su Rete 4 il film con Peter Falk

Il ritorno di Colombo II - Qualcuno ha ingannato il tenente Colombo, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 9 aprile 2018. Nel cast: Peter Falk e Ian Buchanan, alla regia Daryl Duke.

09 aprile 2018 Cinzia Costa

il film poliziesco nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST PETER FALK

Il ritorno di Colombo II - Qualcuno ha ingannato il tenente Colombo, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 9 aprile 2018 alle ore 16,45. Una pellicola per la TV che è stata diretta da Daryl Duke nel 1989 e fa parte della nona stagione della serie televisiva dedicata al tenente Colombo. L'episodio è stato trasmesso per la prima volta in America nel gennaio del 1990 e nel nostro Paese è approdato solo due anni dopo nel marzo del 1992. L'episodio in lingua originale è intitolato Lourdes Columbro Cries Wolf. Il ritorno di Colombo II - Qualcuno ha ingannato il tenente Colombo, rientra nel secondo filone della serie televisiva andata in onda negli Stati Uniti dal 1989 al 2003, considerata dai fan come la serie moderna. A dirigere la pellicola troviamo come già anticipato Daryl Duke, regista americano che ha curato la regia di film come Uccelli di rovo, A cry for Help, The only come out at night e Taipan. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

IL RITORNO DI COLOMBO II: QUALCUNO HA INGANNATO IL TENENTE COLOMBO, LA TRAMA DEL FILM POLIZIESCO

Bacherol's World è un famoso settimanle britannico che raccoglie notizie sexy e piccanti da tutto il mondo. A gestirlo sono Sean Brantley e Diana Hunter. Gli affari vanno a gonfie vele ed il valore della loro società cresce a dismisura. Sean arriva così a decidere di vendere la sua quota societaria ad un importante uomo d'affari ma prima di riuscire del suo intento, dovrà concinvicere la sua socia, con le buone o con le cattive. Alcune settimane dopo Diana sparisce nel nulla, con gli inquirenti convinti che si tratti di un allotanamento volontario. Il tentente Colombo, però, è assolutamente certo che la donna sia invece stata uccisa ed il primo sospettato è proprio Sean. Pochi giorni dopo dall'inizio delle indagini, stranamente, Diana torna a casa, sorprendendo il tenente Colombo che scopre così di trovarsi nel torto. Ma si tratta della vera Diana o è solo un trucco?

© Riproduzione Riservata.