IO STO CON GLI IPPOPOTAMI/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer (oggi, 9 aprile 2018)

Io sto con gli ippopotami, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 9 aprile 2018. Nel cast: Bud Spencer e Terence Hill, alla regia Italo Zingarelli. La trama del film nel dettaglio.

09 aprile 2018 Cinzia Costa

il film comico in prima serata su Rete 4

NEL CAST BUD SPENCER E TERENCE HILL

Io sto con gli ippopotami, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 9 aprile 2018 alle ore 21,15. Una pellicola comica che è stata diretta nel 1979 da Italo Zingarelli, regista italiano che ha curato la regia di numerosi film di successo come La stagione dei sensi, Lo chiamavano Trinità, Alla ricerca del piacere e Un esercito di 5 uomini. È stato inoltre il creatore dello storico duo cinematografico formato da Bud Spencer e Terence Hill, entrambi i protagonisti di Io sto con gli ippopotami. Al loro fianco nel cast del film troviamo anche Joe bugner, Jimmy il Fenomeno e Malcolm Kirk. La pellicola ha riscosso un enorme successo a livello internazionale e, anche in Italia, il film diretto da Zingarelli è arrivato in pochissimo tempo in cima alla classifica delle pellicole più viste al cinema nella stagione cinematografica del 1980. Ancora oggi è tra i film più conosciuti della coppia formata da Bud Spencer e Terence Hill. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IO STO CON GLI IPPOPOTAMI, LA TRAMA DEL FILM COMICO

Tom e Slim sono due giovani italiani nati e cresciuti in Sud Africa da una famiglia del posto. Amano gli animali e rispettano profondamente la natura così come la loro madre adottiva ha insegnato loro. Tom, per guadagnarsi da vivere, ogni giorno per i turisti occidentali da vita ad affascinanti safari, fornendo ai visitatori armi scariche, così da proteggere gli animali del posto. Slim cerca in qualche modo di dargli una mano nel suo lavoro ed i due diventano ben presto soci in affari, acquistando un nuovo pulmino per trasportare i turisti. Poco dopo, Tom e Slim si troveranno costretti a dover fare i conti con un pericoloso boss criminale della zona dedito al traffico di animali. Nello scontro i due italiani avranno la meglio, fronteggiando a viso aperto gli scagnozzi del signor Jack Ormond. Quest'ultimo non ci sta e, dopo aver cercato di corromperli, riesce a farli condannare ingiustamente per traffico di animali. Dopo l'arresto i due riescono però a fuggire, giusto in tempo per incastrare Ormond, intento a concludere un contratto milionario per l'acquisto di centinaia animali da rivendere sul mercato nero.

© Riproduzione Riservata.