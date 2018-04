ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Diretta: chi saranno i finalisti? Jonathan e Alessia Marcuzzi al televoto (9 aprile)

Isola dei Famosi 2018, diretta semifinale 9 aprile: chi saranno i finalisti di questa edizione? Resa dei conti tra Jonathan e Alessia Mancini al televoto. Amaurys Perez primo finalista.

09 aprile 2018 Fabiola Iuliano

Mara Venier, Alessia Marcuzzi e Daniele Bossari, Isola dei Famosi 2018

Alessia Marcuzzi questa sera torna al timone dell’Isola dei Famosi 2018 per la penultima e attesissima puntata della stagione. Assieme a lei ci saranno come sempre anche Mara Venier e Daniele Bossari, che in qualità di opinionisti diranno la loro sulle particolari dinamiche nate fra i naufraghi di questa edizione. Questa sera, inoltre, lo studio di Canale 5 accoglierà l’ultima eliminata Elena Morali, una concorrente esclusa dal cast ufficiale dall'esito del televoto e che, per qualche tempo, ha vissuto in compagnia di Rosa Perrotta su quella che è stata denominata come Isola che non c’è. Con la fine della sua avventura in solitaria, Elena Morali è tornata in palapa dove, assieme alla sua compagna di merende, è stata la protagonista di un’accesissima querelle che l'ha vista schierarsi contro alcuni concorrenti. Questa sera, di conseguenza, l’ex pupa avrà la possibilità di chiarire alcuni aspetti delle sue dichiarazioni, che qualche settimana fa hanno scatenato numerose polemiche in studio.

I NUOVI FINALISTI DOPO AMAURIS PEREZ

L’isola dei Famosi 2018 si avvia alle fasi conclusive con la penultima puntata della stagione, un appuntamento imperdibile che vedrà i sette naufraghi ancora in gioco sfidarsi alla ricerca di un posto sul gradino più alto del podio. Primo finalista della stagione, così come stabilito dalla scorsa puntata, è Amaurys Perez, al quale questa sera, dopo la lunga settimana di dinamiche e dissidi interni, si uniranno altri naufraghi. Chi fra Alessia Mancini, Jonathan Kashanian, Rosa Perrotta, Bianca Atzei Francesca Cipriani e Nino Formicola riuscirà ad accedere alla finale? Per molte settimane, tutti i pronostici hanno dato come vincente Alessia Mancini, che tuttavia, dopo la querelle della scorsa settimana, potrebbe dover lasciare per sempre il suo posto in Honduras. Assieme a lei, anche l’ex favorito Jonathan Kashanian, poco apprezzato sui social dopo l’exploit dell’ultima puntata. Tra i probabili finalisti, di conseguenza, potrebbe quindi trovare un posto Nino Formicola, che con la sua ironia, nel corso degli ultimi episodi, è riuscito a conquistare una grossa fetta di pubblico.

ALESSIA MANCINI E JONATHAN KASHANIAN I NOMINATI DELLA SETTIMANA

Dopo la querelle che ha coinvolto Jonathan Kashanian e Alessia Marcuzzi nel corso dell’ultimo appuntamento live dell’Isola dei Famosi 2018, in Honduras sembra essere tornato il sereno e i due nominati della settimana, almeno secondo le prime anticipazioni, sembrano aver sotterrato l’ascia di guerra. A segnare la svolta della vicenda che li ha visti coinvolti qualche giorno fa in palapa sarà infatti il verdetto del televoto, che questa sera, attraverso l’insindacabile parere del pubblico a casa, scriverà la parola fine su una delle pagine più polemiche di questa edizione. Ma chi dei due sarà il prescelto dai tanti telespettatori? In attesa di scoprirlo, i due contendenti hanno scelto di collaborare alla ricerca del cibo necessario alla sopravvivenza e qualche ora fa, supportati anche dalla mediazione di Bianca Atzei, ne hanno approfittato per concentrarsi sulla pesca. Il pubblico a casa, che non ha apprezzato le reciproche accuse che i due naufraghi si sono scambiati nell'ultima puntata, premierà la loro buona volontà?

IL PUBBLICO PREMIERÀ NINO FORMICOLA?

Nino Formicola, protagonista dell’Ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2018 grazie alla sorpresa realizzata per lui dalla sua compagna Alessandra Raya, ha ripercorso brevemente la sua carriera da comico e, confidandosi con Bianca Atzei, ha analizzato alcuni aspetti del suo carattere: "Il mio vero grande problema è quello di non rendermi veramente conto. Adesso sì, adesso incomincio ad avvertire i colpi della mia sorte, ma fino a due tre anni fa no", ha ammesso il comico, che fino a qualche tempo fa - ha rivelato - si comportava, agiva e viveva come un ventenne, anche se così non era. Nelle sue parole, la sua voglia di sentirsi sempre giovane, così come dimostra il suo spirito, anche se non ha nascosto di continuare a temere l’immancabile giudizio degli altri: "Dico sempre ai miei amici, se divento comico abbattetemi". Dopo il suo lungo sfogo, Nino Formicola regalerà al pubblico di Canale 5 un nuovo momento ricco di commozione?

