Il Commissario Montalbano/ Una lama di luce, su Rai 1 il film con Luca Zingaretti (oggi, 9 aprile 2018)

Questa sera, lunedì 9 aprile, su Rai 1 va in onda una nuova replica della serie Il commissario Montalbano: va in scena l'episodio "Una lama di luce", diretto come sempre da Alberto Sironi.

09 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Luca Zingaretti è Il Commissario Montalbano

Alla regia Alberto Simoni

Questa sera, lunedì 9 aprile 2018, alle 21.30 su Rai 1 va in onda in replica “Una lama di luce”, quarto episodio della nona stagione della serie “Il Commissario Montalbano”. La trama del film è ispirata all'omonimo romanzo di Andrea Camilleri del 2012. L’episodio “Una lama di luce” è stato diretto dal regista Alberto Sironi, noto la pubblico televisivo italiano proprio grazie alla serie tv del Commissario Montalbano. La sceneggiatura del film è stata scritta a sei mani da Camilleri, assieme a Francesco Bruni e Salvatore De Mola. Francesco Bruni è un noto sceneggiatore italiano che ha collaborato anche in ambito cinematografico con grandi nomi del cinema nostrano, primo fra tutti Paolo Virzì. L'episodio è stato trasmesso per la prima volta su Rai Uno nel maggio del 2013.

Il Commissario Montalbano: Una lama di luce , la trama del film

Dopo una notta piena di incubi e sogni mesti e tetri, Salvo Montalbano si reca in commissariato dopo lo attendono due intricatissimi casi, apparentemente scontati e di facile risoluzione. Il primo caso riguarda una presunta rapina ai danni di una donna del posto, una certa Loredana, che in combutta con una sua amica sembra tramare, in realtà, qualcosa di losco. La seconda denuncia è di un anziano contadino, il cui casale abbandonato è stato improvvisamente ristrutturato senza il suo consenso. Recandosi sul luogo, il commissario trova una scena diversa da quella descritta dall'uomo, ma trova segni di attività recente e di un grosso arsenale. Nel frattempo, il commissario deve anche affrontare una forte crisi di ansia che assale Livia…

