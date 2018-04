Jonathan Kashanian/ Il concorrente sempre più isolato in Honduras (Isola dei famosi)

Jonathan Kashanian, il concorrente sempre più isolato in Honduras. La lite con Bianca Atzei crea ancora molte polemiche all'interno del gruppo del programma di Canale 5. (Isola dei famosi)

Jonathan Kashanian, Isola dei famosi

Il karma ha premiato Jonathan Kashanian nell'ultima settimana trascorsa all'Isola dei Famosi 2018. Mentre il concorrente sembra sempre più isolato rispetto al resto del gruppo, la pesca sembra avergli sorriso con un bottino più abbondante del previsto. Su Playa Dos la pesca rimane una delle attività più impegnative ed in assenza di Amaurys Perez è stato Jonathan a lanciarsi nell'impresa, al fianco di Bianca Atzei e Alessia Mancini. Armato degli ami di Perez, l'ex inviato di Verissimo è riuscito a catturare diversi pesci nel giro di poco tempo. La sua determinazione nella pesca ha permesso al resto dei Naufraghi di poter avere qualche proteina in più da aggiungere al contenuto della cassa della settimana. Secondo Alessia tra l'altro il concorrente è ritornato a sorridere come un tempo, come avveniva nel corso dei primi giorni del reality. L'uscita di Marco Ferri e il presunto tradimento di Bianca non ha di certo aiutato l'umore di Jonathan, che di contro non ha mai nascosto di essere incline alla tristezza. Clicca qui per vedere il video di Jonathan Kashanian all'Isola dei Famosi 2018 (http://www.video.mediaset.it/video/l_isola_dei_famosi/clip_puntata/un-karma-positivo-per-jonathan_828164.html).

IL LITIGIO CON BIANCA ATZEI

Jonathan Kashanian ha le idee chiare in merito a quanto accaduto nell'ultima diretta dell'Isola dei Famosi 2018. Il voto di Bianca Atzei non gli ha fatto di certo piacere e la sua iniziale reazione non è stata positiva. Nei giorni successivi tuttavia il concorrente ha deciso di mettere uno stop al malumore, spingendo la cantante a fare altrettanto. Bianca infatti ha manifestato un forte senso di colpa per le sue stesse azioni, anche se non crede di aver avuto via d'uscita. La concorrente ha infatti stretto con Jonathan un legame importante, ma solo nelle ultime settimane del programma. Troppo poco in confronto al tempo trascorso con Alessia Mancini e Nino Formicola. Jonathan però ha voluto mettere la parola fine alle ultime nomination: ha capito le difficoltà di Bianca ed anche se ci è rimasto male, considera la parentesi conclusa. In un confessionale, il Naufrago ha inoltre parlato della nuova convivenza con Alessia e Bianca, in seguito a quanto avvenuto in puntata. Di certo non semplice, ma comunque pacifica. Per Jonathan ora si tratta solo di attendere l'esito dell'ultimo televoto, che potrebbe eliminarlo dal reality ad un solo passo dalla finale. Non mette inoltre in dubbio all'affetto che Bianca prova nei suoi confronti e visto che questa potrebbe essere l'ultima settimana alle Honduras, è deciso a viverla al massimo. Clicca qui per vedere il video di Jonathan Kashanian all'Isola dei Famosi 2018.

IN HONDURAS HA RITROVATO IL SORRISO

Jonathan Kashanian sembra aver ritrovato il sorriso all'Isola dei Famosi 2018, anche se non è stato semplice ritornare nel gruppo in seguito allo scontro con Alessia Mancini. Questa sera dovrà sottoporsi al televoto con la concorrente con cui ha avuto uno scontro acceso nell'ultima diretta: una situazione che ha dato molto da pensare a diversi fan. I social sono infatti impegnati in un dibattito importante nell'ultima settimana: chi dei due mente? Jonathan ha svelato alcuni presunti altarini della Mancini, ma sembra che alcuni telespettatori abbiano individuato nelle sue parole uno sfogo eccessivo e poco coerente con la personalità dimostrata nel corso del reality. Delle sue menzogne è sicura di contro Alessia, che durante un dialogo aperto con Gaspare ha sottolineato di aver messo alla prova Jonathan fino all'ultimo. Il diretto interessato invece ha preferito mettere a tacere tutto quello che è accaduto in puntata, preferendo mantenere le giuste distanze da tutti. Ormai rimasto solo, anche con Bianca Atzei i rapporti si sono raffreddati di molto: la nomination della cantautrice non gli è piaciuta inizialmente, anche se in seguito sembra aver ridimensionato la sua presa di posizione.

© Riproduzione Riservata.