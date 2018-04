L'ULTIMO COLPO IN CANNA/ Su Rai Movie il film con Glenn Ford (oggi, 9 aprile 2018)

L'ultimo colpo in canna, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 9 aprile 2018. Nel cast: Glenn Ford e Arthur Kennedy, alla regia Jerry Thorpe. La trama del film nel dettaglio.

il film western in prima serata su Rai Movie

NEL CAST GLENN FORD

L'ultimo colpo in canna, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 9 aprile 2018 alle ore 21.10. La pellicola è stata diretta nel 1968 da Jerry Thorpe, regista statunitense poco noto a livello internazionale. Ad interpretare il personaggio protagonista di Lorn WarField troviamo invece un grande personaggio cinematografico degli anni 60 come Glenn Ford, attore che nel corso della sua brillante carriera ha preso parte a una serie infinita di pellicole cinematografiche di genere western. Tra i suoi più grandi successi è impossibile non ricordare film come Sfida oltre il fiume rosso, La trappola mortale, Tre donne per uno scapolo, I quattro cavalieri dell'Apocalisse, La casa del te alla luna d'agosto e Avvocato di me stesso. Al suo fianco nel cast de L'ultimo colpo in canna troviamo anche Arthur Kennedy, Royal Dano, Harry Dean Stanton e Barbara Babcock. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

L'ULTIMO COLPO IN CANNA, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Lorn Warfield, dopo diversi anni trascorsi al fronte, riesce finalmente a tornare a casa dalla sua famiglia. Scopre però con grande amarezza che tutti i suoi cari sono stati rapiti da una tribù indiana. Per giunta sua moglie, credendo che suo marito fosse morto, si è unita in matrimonio con un noto imprenditore del posto, Owen Forbes. Tuttavia la donna sembra scomparsa nel nulla e così Lorn ed Owen iniziano a cercarla in lungo ed in largo, sperando di trovarla ancora viva. Grazie all'aiuto di un uomo del posto, riescono a raggiungere il villaggio di indiani dove la donna sarebbe stata trasportata ma al loro arrivo l'accampamento è praticamente deserto. Nel finale riescono finalmente a trovare la donna e sua figlia, ma resta un problema. Chi dei due avrà diritto a rimanere al loro fianco? Sarà un combattimento a viso aperto a deciderlo.

