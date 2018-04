LA VITA IN DIRETTA/ Marco Liorni e Francesca Fialdini parlano di matrimoni e divorzi

09 aprile 2018 Elisa Porcelluzzi

Francesca Fialdini e Marco Liorni

Oggi pomeriggio, lunedì 9 aprile 2018, alle 15.15 su Rai 1 si rinnova l’appuntamento con La vita in diretta, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini. Come sempre, anche la puntata di oggi si aprirà con “Il caffè delle donne” di Francesca Fialdini. Tra gli ospiti in studio ci sarà la giornalista Costanza Rizzacasa d’Orsogna: "Oggi alle 16:10 a La vita in diretta Rai 1 a parlare di matrimoni, divorzi, invecchiare e Russell Crowe", ha annunciato su Twitter. Ospite anche Ester Viola: "Alle 16, su @vitaindiretta, a parlare del grave problema delle buonuscite matrimoniali, di assegni e vendette", ha cinguettato. Ospiti anche: Antonella Del Prino, Piera Detassis e Andrea Vianello.

Francesca Fialdini e Alberto Matano

Ieri sera, domenica 8 aprile, su Rai 3 è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di “Sono innocente”, il programma condotto da Alberto Matano. Il giornalista settimana scorsa è stato ospite di colleghi Liorni e Fialdini a La vita in diretta per presentare il suo programma. Ieri, prima della puntata, Francesca Fialdini ha fatto suoi social un in bocca al lupo a Matano: “Stasera torna @albertomatano su @instarai3 con "Sono innocente" un programma che ripercorre storie di uomini e donne finite in carcere ingiustamente, persone che a distanza di anni devono fare i conti con la vergogna, lo stigma sociale e il pesante fardello di non poter tornare indietro. Tra poco in prima serata! In bocca al lupo, Alberto! #rai3 #sonoinnocente”. La prima puntata di “Sono innocente” ha raccolto davanti al video 666.000 spettatori pari ad uno share del 2.8%.

