Mara Venier/ Dove è finito Nicola Carraro, c'è aria di crisi? (Isola dei Famosi 2018)

Mara Venier ha deciso di concentrarsi su famiglia e amici lontano dagli studi dell'Isola dei Famosi 2018. L'opinionista ha trascorso il fine settimana con il nipotino Claudio ed ha pubblicato una foto su Instagram che li riprende insieme. Un'immagine che ha colpito i fan, soprattutto per lo stupore di Mara nel porgere un fiorellino al piccolo di casa. "Tutto il resto è noia", aggiunge fra gli hashtag la Venier, forse una frecciata collegata a quanto sta accadendo negli ultimi giorni sia nel reality che in altri studi televisivi. L'opinionista infatti è stata al centro di un'intervista rilasciata da Simona Ventura al Maurizio Costanzo Show, in cui ha parlato ancora una volta della trasformazione del loro rapporto. Il loro legame d'amicizia si sarebbe infatti spezzato nel momento stesso in cui la zia Mara ha presentato il figlio alla Ventura, anche se l'opinionista non ha mai voluto approfondire quanto accaduto in quel periodo. Per i fan della Venier è chiaro che la Ventura abbia voluto mentire sulla reale natura del loro attuale rapporto, limitandosi a sottolineare che andrebbe tutto bene. Un'affermazione che sembra essere stata smentita da alcune considerazioni fatte dagli utenti su un recente post di Nicola Carraro, che fra i ringraziamenti per gli auguri di compleanno si sarebbe proprio dimenticato il nome del figlio Gerò, attuale compagno della Ventura.

DOV'È FINITO NICOLA CARRARO?

Nicola Carraro dov'è finito? I fan di Mara Venier iniziano ad avere dei dubbi e sospetti riguardo all'attuale distanza della coppia. Nell'ultima diretta dell'Isola dei Famosi 2018, la stessa opinionista ha rivelato di essere sola da diverso tempo, per via di un viaggio che vede Carraro impegnato altrove e motivo per cui non riceverebbe baci da diverso tempo. Un'occasione servita su un piatto d'argento per le malelingue, che già parlano di una divisione in corso. Non sembra proprio così, a giudicare da un commento con tanto di cuore che la Venier ha pubblicato al di sotto di un video che Carraro ha pubblicato su Instagram. Nel filmato, l'ex produttore infatti si è lanciato nella sua personale versione di un provino per Amici di Maria De Filippi ed in cui lo si vede all'opera al fianco degli amici in un karaoke stonato sulle note di Azzurro, la celebre canzone di Adriano Celentano. "Torna a casa va, che è ora", ironizza la Venier riscuotendo l'applauso da parte dei fan della coppia.

LE POLEMICHE SULLA CONDUTTRICE

Maria Venier è finita al centro di alcune polemiche lontano dall'Isola dei Famosi 2018. Simone Barbato ha infatti approfittato dell'ospitata a Domenica Live, nella puntata di ieri, per spiegare il suo ultimo gesto alle Honduras, quando ha rifiutato di salutare gli altri concorrenti in occasione della sua eliminazione. Il tutto sarebbe dovuto ad una crocifissione che lo ha messo al centro dell'attenzione della puntata in questione, dove si è sentito attaccare persino dalla zia Mara. Quest'ultima infatti, subito dopo il gesto del mimo, ha sottolineato di essere convinta che il suo atteggiamento non fosse dovuto all'emozione o delusione collegata al televoto, lasciando intendere di avere un'opinione ben precisa di Barbato. E il mimo non è il solo ex concorrente del reality ad aver puntato il dito in queste ultime ore contro la Venier: anche Eva Henger, in una lettera aperta pubblicata su Dipiù, ha voluto fare alcune precisazioni. La zia Mara le avrebbe infatti chiesto scusa per via del commento fatto al famoso selfie fra la Henger e Francesco Monte. Peccato che sia avvenuto tutto a telecamere spente: che cosa l'ha trattenuta dal farlo in pubblico? Questa la domanda della Henger, che ancora una volta ha deciso di dire la sua sul programma di Canale 5.

