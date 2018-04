Nilufar Addati e Nicolò Ferrari, primo bacio/ Uomini e Donne: l’ex Riccanza conquista la tronista

Bacio tra Nilufar Addati e Nicolò Ferrari: nella puntata di oggi di Uomini e Donne andrà in onda l'esterna con il primo bacio tra la tronista e il corteggiatore.

09 aprile 2018

Come ogni lunedì anche oggi a Uomini e Donne tornano i protagonisti del trono classico. Si parte con il trono di Nilufar Addati e si suoi due corteggiatori Giordano Mazzocchi e Nicolò Ferrari. Dopo l’esterna con il maestro di sci, va in onda quella con l’ex protagonista di Riccanza. Nilufar e Nicolò si incontrano a Roma e passeggiano per le strade illuminate della città, arrivando fino afontana di Trevi. Qui il corteggiatore propone alla tronista di lanciare una moneta esprimendo un desiderio, come vuole la tradizione. Nilufar prende un po’ di tempo e poi getta la monetina, rivela NewsUeD.com. I due si fermano a chiacchierare e Nicolò dice di essere contento del cambiamento della tronista nella conoscenza dei suoi corteggiatori. Poi il ragazzo propone do accompagnarla fino in albero e Nilufar accetta. Arrivati all’albergo continuano a chiacchierare seduti su un divanetto, finché il corteggiatore non trova il coraggio e bacia la tronista. In studio le immagini suscitano l’ira di Giordano Mazzocchi che decide di lasciare il programma.

Nicolò poco amato sul web

Sui social l’ex protagonista di Riccanza è molto criticato, “colpevole” di essere il rivale di Giordano Mazzocchi, amatissimo dal popolo del web. In tanti dicono di non aver visto - grazie alle anticipazioni di Witty, clicca qui per il video - molta passione nel bacio dato a Nilufar: “Sono stati più passionali i baci a stampo di Nilu e Gio rispetto al bacio di Nicolò, secondo me…” e “Ho visto le anticipazioni ma dov'è passionale sto bacio?! Dove??? Ci ha messo più passione Giordano in due bacetti a stampo che Nicolò”. Nicolò Ferrari però ha anche dei fan che lo difendano a spada tratta: “Resta il fatto che Nicolò non ha fatto niente, è lì come lo sono gli altri e insultarlo perché la vostra ship non si sta avverando è da bambinette dell'asilo”. Lui però non sembra curarsi troppo delle critiche e nei giorni scorsi ha scritto su Instagram: “Se non lotti per ciò che desideri, non piangere per ciò che perdi”.

