PAOLO BONOLIS / Video, l'appello ad Avanti un altro: "Voglio asilo politico in Rai"

Paolo Bonolis e il suo divertente siparietto ad Avanti un altro con una concorrente siciliana, vittima di una improbabile ridarola. Da qui la sua richiesta alla Rai...

09 aprile 2018 Annalisa Dorigo

Paolo Bonolis e Luca Laurenti

Paolo Bonolis è uno dei conduttori più divertenti degli ultimi decenni. Lui, come pochi, ha il merito di riuscire a rendere assolutamente divertente qualsiasi programma conduca, approfittando dell'ironia e dello scivolone di qualche concorrente. Ne abbiamo avuto conferma, se ancora ci fossero dei dubbi, nell'ultima puntata di Avanti un altro, la trasmissione in onda tutti in giorni nella fascia pre-serale di Canale 5. Bonolis si è trovato a fare i conti con una concorrente indisciplinata che gli ha reso la vita difficile, ma che ha scatentato risate a non finire tra il pubblico in studio e da casa. Questa signora pugliese, dalla risata a dir poco pronunciata, ha dato del filo da torcere fin da subito al padrone di casa, arrivato persino ad uscire dallo studio per ben due volte. E la richiesta della concorrente ha fatto perdere il controllo al Paolo nazionale: la donna ha infatti consigliato ad un signore del pubblico, seduto in prima fila, di tenere le gambe chiuse. In tutta risposta, Bonolis ha chiesto l'intervento di un'altra ospite, una signora anziana che ha accettato il gioco, visibilmente divertita.

PAOLO BONOLIS 'PERDE' LA PAZIENZA E FA UN APPELLO ALLA RAI

Dopo essere corso ai ripari, facendo sedere una signora sulle gambe di uno spettatore, Paolo Bonolis ha lanciato il suo appello alla Rai. Ormai senza forze, ha infatti chiesto l'intervento del direttore Orfeo: "Chiedo asilo politico in Rai, chiedo a Orfeo… io voglio fare Rai Storia, qui siete tutti dei perversi". Una richiesta, che non ha riportato all'ordine la concorrente pugliese, che per tutta la puntata ha fatto perdere la pazienza al padrone di casa. Bonolis ha preso la cartella ed è uscito dallo studio, lasciando la guida a Luca Laurenti, e quando è rientrato ha continuato a porgere domande alla concorrente, apparsa più abile del previsto. Ha infatti indovinato tutte le risposte, almeno fino a quando ha pescato lo 'iettatore' che ha posto fine alla sua divertente avventura ad Avanti un altro. Un'uscita di scena che, a quando pare, ha ridato un po' di tranquillità allo stremato Bonolis. Clicca qui per vedere il video della puntata di Avanti un altro.

